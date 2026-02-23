Le Port : retour des cafés des aidants

Les cafés des aidants reviennent le mercredi 25 février 2026 autour de la question : "Quels sont les besoins en tant qu'aidant?". Le café des aidants est proposé par le Pôle Handicap de la ville du Port et le GIP SAP (Groupement d’Intérêt Public des Services à la Personne) Conseil Départemental. Il permet aux proches-aidants d’échanger sur le quotidien, le vécu en toute liberté et dans un environnement bienveillant. Les rencontres thématiques mensuelles, autour d’un café ont lieu de 10h à 11h30 et sont animées par des professionnels. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)