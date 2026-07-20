Le Port dévoile la programmation du prochain Café des aidants

Afin d'échanger en toute liberté et dans une ambiance conviviale, le Groupement d'intérêt public des services à la personne ainsi que ses partenaires, dont la ville du Port, poursuivent leur engagement auprès des aidants à partir du 22 juillet 2026. Une nouvelle série d’activités est organisée et pensée pour le bien-être, la santé et le répit de ceux qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou dépendant. Vous pouvez retrouvez l'ensemble de la programmation dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photos : ville du Port)

Inscriptions au 0692 33 55 37.