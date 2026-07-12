"De l’île Intense à la Ciudad de Gaudí" : les collégiens portois dressent le bilan d’une aventure exceptionnelle

À travers des témoignages, vidéos, photographies et productions réalisées durant leur séjour en Hexagone et en Espagne, les élèves du collège Oasis ont partagé les temps forts de cette aventure et les compétences, valeurs et expériences acquises lors d’une restitution au collège. "De l’île Intense à la Ciudad de Gaudí : excellence sportive, ouverture culturelle et rayonnement international" est un projet qui a conduit en mars-avril 2026, les jeunes jusqu’au titre de champions de France UNSS de Savate Boxe Française en catégorie Excellence. Nous publions le post de la ville du Port : (Photos Ville du Port)