Le Port : 4 jeunes en service civique s'engagent auprès des aînés

Le jeudi 9 juillet 2026, quatre jeunes ont signé leur contrat de service civique à la Maison de la solidarité portoise, s’engageant pour une mission de six mois auprès du CCAS du Port. L'objectif : renforcer l’accompagnement des personnes âgées. La signature s’est déroulée en présence des élus de la Ville, dont Jean-Max Nagès, vice-président du CCAS et Yvette Latchimy, ainsi que de la responsable du Service civique Solidarité Seniors (SC2S). (Photo : Ville du Port)

Les volontaires interviendront, en complément des actions déjà réalisés par la structure, en accompagnant les résidents des deux établissements pour personnes âgées à travers des activités favorisant la proximité sociale et la convivialité. Des visites sont également prévues auprès de seniors en situation d’isolement.

Pour toute demande d’accompagnement contactez la Maison de la Solidarité Portoise 0262 55 14 04 ou par mail.