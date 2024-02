Le Port : signature de 11 contrats au sein de Synergie Péï

Ce lundi 5 février 2024, 11 personnes dont 2 reconnues en qualité de travailleurs handicapés, âgées de 45 ans et plus, ont signé un CDI à temps choisi au sein de Synergie Péï : entreprise engagée dans des activités de recyclage et d’économie circulaire. Les postes sont financés par l’État et le Département. "La commune du Port inscrite dans une politique insertion professionnelle porte l’équipe projet et la mise à disposition des locaux et de la logistique" précise la mairie dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : mairie du Port)

En novembre 2022, la Ville du Port est devenue l’unique Ville de La Réunion et des Outre-mer à recevoir l’habilitation pour participer à l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (TZCLD).

La Ville du Port porte la démarche de droit à l’emploi pour tous, avec le projet « Tabisman Dann Kartyè » qui s’inscrit pleinement dans sa politique d’insertion professionnelle. Il entre en adéquation avec un projet structurant et innovant qui apporte une réponse pertinente aux problématiques sociales et d’emplois de la commune : le Hub de l’ESS.

Ce projet de territoire existe grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs du service de l’emploi et de l’insertion, du secteur économique et associatif au sein du Comité Local de l’Emploi (CLE).

La Ville bénéficie de l’accompagnement technique de l’Association ETCLD - expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée – notamment pour la mise en place d’une

Entreprise à But d’Emploi (EBE).

Ainsi, en décembre 2023, l’EBE portée par Synergie Péï, engagée dans des activités de recyclage et d’économie circulaire, a été conventionnée pour créer des emplois en CDI à temps

choisis et pour ce faire, des activités utiles et non concurrentielles pour le territoire. Au sein de l’EBE, plusieurs pôles d’activités ont vu le jour pour valoriser et développer les compétences des salariés. Parmi eux : la brocante aux matériaux, la friperie, l’atelier menuiserie et la petite logistique.

La brocante aux matériaux est organisée tous les deux mois dans la cour de la Halle des Manifestations du Port. Des matériaux destinés à devenir des déchets sont récupérés, préparés

et proposés à un prix accessible au grand public. Cette initiative solidaire est une véritable innovation sociale générant de l’emploi et de l’activité pour la Ville.

En ce lundi 5 février 2024, 11 personnes dont 2 reconnues en qualité de travailleur handicapé, âgées de 45 ans et plus, ont signé un CDI à temps choisi au sein de Synergie Péï, en présence de Olivier Hoarau, Maire du Port, des élus de la Ville, des représentants de l’État, du Département, de France Service et du Fonds d’expérimentation TZCLD (en visio conférence).

« TZCLD, c’est un pan entier de notre politique en faveur de l’insertion et de l’accès à l’emploi mais aussi de l’insertion sociale avec un accompagnement des candidats. Je suis très fier lorsque je vois le sourire sur le visage de personnes qui ne se sentaient pas utiles. L’orientation de la Ville en matière d’insertion repose sur la formation et l’emploi », a déclaré le Maire.

Synergie Péï ambitionne la création de 60 postes Équivalent à Temps Plein (ETP), d’ici 2026. Les postes sont financés par l’État et le Département. La Ville porte l’équipe projet et la mise à disposition des locaux et de la logistique.

Chiffres clés



-398 personnes privées d’emploi identifiées sur un périmètre concerné- 65 volontaires engagés-22 personnes ont trouvé une solution de retour à l’emploi durable