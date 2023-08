Le Président Cyrille Melchior reçoit le Ministre des outre-mer, Philippe Vigier

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu, mercredi 30 août, le nouveau ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, pour un déjeuner de travail auquel participaient les élus de la Collectivité.

Au cours de cette rencontre, chaleureuse, Cyrille Melchior et Philippe Vigier ont abordé les suites du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) organisé le 18 juillet, et notamment la signature prochaine d’une convention pluriannuelle pour le logement des personnes vulnérables.

"Cette convention doit être prête fin 2023, précisait Philippe Vigier à l’issue de la rencontre. Ce sera un outil merveilleux." Et de continuer : "Le CIOM est ma feuille de route. Entre le 15 et le 30 novembre, je recevrai tous les présidents d’exécutifs, pour voir où nous en sommes et corriger les trajectoires s’il le faut."

Philippe Vigier a aussi assuré que tous les engagements pris avant son arrivée rue Oudinot seront tenus. Alors qu’il listait les nombreux sujets qu’il avait abordés avec le nouveau ministre des Outre-mer - enfance en danger, violences intrafamiliales, lutte contre la précarité et la vie chère, mal logement, accession à la propriété, grand âge et politique départementale de l’eau, -, le Président rappelait son souhait de voir adaptées à La Réunion les nouvelles obligations des allocataires du RSA prévues dans le cadre de la création de France travail, en remplacement de Pôle emploi.

"Le mot sanction, expliquait-il, nous n’en voulons pas. Ce que nous voulons, c’est l’insertion. Nous sommes dans une dynamique d’accompagnement. Je pense que le Gouvernement l’a bien compris." Un débat sur cette possible adaptation est programmé le 5 septembre en commission des Affaires sociales, puis dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale.