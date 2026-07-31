Le président du Département rencontre les jeunes du Cipi Est et Ouest

Le jeudi 30 juillet 2026, une rencontre a été organisée entre le président du Département, Cyrille Melchior, et les jeunes accompagnés par la Cellule de coordination pour l’initiative et la promotion de l’insertion (CIPI). Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : le Département)

Première étape à Saint-Benoît où il a célébré le premier anniversaire de la CIPI Est, aux côtés des jeunes, de l’équipe d’encadrement ainsi que des vice-Présidentes Sophie Arzal et Augustine Romano, du conseiller Départemental Augustin Cazal, de la secrétaire générale de la sous-préfecture, Parvathi Moutouvirin, sans oublier le représentant du maire de Saint-Benoît.

Un an après son ouverture, la CIPI Est a accompagné 55 jeunes. À cette occasion, ils ont présenté les réalisations de leurs ateliers d'activités manuelles, une fresque retraçant leur parcours et les nombreuses actions menées tout au long de l'année. "Entrer dans un parcours d'accompagnement demande du courage, a souligné Cyrille Melchior, rappelant que l'insertion ne se résume jamais à une recherche d'emploi, mais repose sur un accompagnement global vers l’autonomie".

"La CIPI m'a aidé à reprendre confiance en moi et à trouver les bonnes orientations pour parvenir à mon objectif de devenir sapeur-pompier", témoigne Julien. Pour Laurena, cet accompagnement "a permis de construire un véritable projet professionnel".

L'après-midi, le Président s'est rendu à Trois-Bassins pour la journée "Nout' Talen au Servis' de Nout' Gramoun'", organisée par les jeunes de la CIPI Ouest, en présence du maire Daniel Pausé, du vice-Président Gilles Hubert et de la Conseillère départementale Brigitte Absyte. Première CIPI créée à Savanna Saint-Paul à titre expérimental en 2019, la structure a accompagné 151 jeunes en 2025.

À Trois-Bassins, près de 30 d’entre eux ont préparé et servi un repas à une vingtaine de seniors, animé des ateliers et favorisé le lien intergénérationnel. "Voir le sourire des gramounes est notre plus belle récompense", confie Julia. "La CIPI m'a permis de reprendre confiance en moi. C'est une étape importante pour construire mon projet de vie", ajoute Maxime.

Pour les partenaires, notamment France Travail, "C'est vraiment une chance pour ces jeunes d'être accompagnés par la CIPI ! Nous sommes heureux de les soutenir dans cette démarche d'insertion", a déclaré Peggy Salomé, Directrice Adjointe de l'agence de l'Eperon.

"Investir dans la jeunesse n'est pas simplement un choix politique, c'est un acte de confiance. Nou tiembo, nous largue pas !", a rappelé Cyrille Melchior. Depuis 2019, près de 800 jeunes ont bénéficié de l'accompagnement des CIPI et près de 60 % accèdent à une sortie positive vers l'emploi, la formation ou un projet d'insertion.