Croisière : le Queen Mary II en escale au Port

L'immense paquebot qui navigue sous pavillon britannique, le Queen Mary II fait escale ce jeudi 30 mars 2023 au Port. C’est l’un des plus grands et prestigieux bateaux au monde avec ses 345 mètres de long, 41 mètres de large et 72,3 mètres de hauteur (l'équivalent d'un immeuble de 25 étages). Les 3.271 passagers et les 1.253 membres d’équipage pourront profiter de leur passage au Port pour découvrir notamment l’artisanat local proposé au Grand Marché couvert. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Construit à Saint-Nazaire aux débuts des années 2000, ce paquebot a été mis en service en 2004. Le partenariat entre la ville du Port et la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT) et l’Office de Tourisme de l’Ouest (OTI) permettra aux plus de 4500 personnes à son bord de découvrir le savoir-faire local en profitant aussi d'une animation musicale prévue dans le cadre des actions permettant de dynamiser le centre-ville. C'est la seconde fois que le Queen Mary II fait escale à La Réunion et au Port, la première remonte à 2017.

