Les foulées pédestres du Solida’Run reviennent à Saint-Pierre ce samedi

Ce samedi 12 septembre, la 16ème édition des Foulées pédestres Solida’Run, organisée par l’Association sportive des handicapés physiques du Sud revient à Saint-Pierre. Au programme : marche, course et épreuve handi. Une soirée sportive et solidaire autour d’une même ambition, faire du sport un moment de partage et d’inclusion. Toutes les informations et inscriptions sont à retrouver dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Pierre)

Le départ est prévue à la mairie de Saint-Pierre à 18h30 pour la marche Solida'Run avec un tarif de 18 euros. Le départ pour le Handi/ la foulée Solida'Run, aura lieu à 20 h avec un tarif de 20 euros.