Le Tampon : 20.000 euros pour aider les victimes du séisme au Maroc

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 23 septembre 2023. À l'ordre du jour, 19 affaires qui ont toutes été adoptées. Nous relayons le communiqué du Tampon.

Soutien de la commune du Tampon aux populations touchées par le séisme survenu le 8 septembre 2023 au Maroc

Face au séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, causant plusieurs milliers de morts, de disparus et de blessés, la commune du Tampon souhaite contribuer aux actions qui seront mises en œuvre sur place et manifester sa solidarité avec la diaspora réunionnaise vivant au Maroc et avec les Marocains installés à La Réunion.

Dans ce cadre, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a mobilisé un fonds de concours des collectivités territoriales (FACECO) et entreprises. Il permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une contribution à l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde.

Il a été demandé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution d’une aide de 20 000€ au FACECO-aide à la population du Maroc.

Aménagement et sécurisation de la rue Saint Vincent de Paul au 12ème km

Dans le cadre des travaux actuels d’aménagement de la rue Saint Vincent de Paul au 12e km, la commune sollicite l’acquisition d’une emprise d’environ 130m2, à parfaire par document d’arpentage et à détacher de la parcelle cadastrée CD n°253, appartenant à la SCI Mascareignite. Cette emprise est nécessaire afin de sécuriser le carrefour au droit de la rue Bigey par l’aménagement de trottoirs, notamment en terme de visibilité à proximité de l’école maternelle.

Politique de la ville – Modalités de mise en œuvre de l’action Cité Educative "Expérimentation Climat scolaire et temps périscolaire pour 2023-2024"

Dans le cadre de la programmation des actions de la Cité éducative pour l’année 2023-2024, le Conseil Municipal a approuvé par délibération du 27 mai 2023 le renouvellement de l’extension de l’action « climat scolaire et temps périscolaire » sur la thématique de la Citoyenneté Sécurité. Cette action vise à réguler les problèmes d’incivilité et de conflits entre les élèves tout en leur permettant d’accéder à des activités variées à l’école. Expérimentée en 2022 sur 4 écoles, il s’agit pour 2023-2024 d’étendre l’action à d’autres écoles de la Cité éducative du Tampon.

Florilèges 2023 – Additif n°3 au dispositif d’ensemble

Le Tampon, Octobre Rose – dans le cadre du dispositif "Le Tampon, la Santé par le Sport"

Dans le cadre de son dispositif « Le Tampon, la Santé par le Sport » et du mois Octobre rose, la ville du Tampon souhaite se mobiliser pour la lutte contre le cancer du sein et souhaite se colorer en rose.

"Attribution de subventions aux associations dans le cadre de l’appel à projets « Sport Santé"

La Ville du Tampon a validé lors de son Conseil Municipal du 24 juin 2023 le lancement de l’appel à projets « Sport Santé » du dispositif Le Tampon, la Santé par le Sport. Ce dernier avait pour but de solliciter les associations sportives tamponnaises volontaires afin de renforcer et d’apporter plus de variétés aux actions Sport Santé de la ville : « Nou lé Seniors, Alon Bouj Ansamb » et « Sport sur Prescription ».

Suite à la parution de cet appel à projets, 7 dossiers ont été réceptionnés. Après analyse des projets présentés par chacun des clubs, quatre d’entre eux ont été retenus. Il s’agit des projets des associations suivantes : Maison des Jeunes et de la Culture du Tampon (MJC), Tampon Gecko Volley (TGV), Le Centre D’animation Dynamique Du Tampon (CADY) et P’Ti Pas Grand Large (TIPGL).

La Ville contribuera au soutien financier de ces actions. Elle attribuera ainsi une subvention de 1 700€ pour chacun des projets associatifs retenus.

Rallye Jeunes FSA – Rallye Jeunes Réunion – Partenariat entre la Ligue du Sport Automobile de La Réunion et la commune du Tampon

La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) promeut et contribue au développement de la pratique du rallye sur l’ensemble du territoire français. Depuis plus de 25 ans, elle met en place à travers la France les « Rallye Jeunes FFSA » qui visent à détecter des jeunes talents femmes ou hommes, de 18 à 25 ans en sport automobile (rallye). La Réunion est l’unique Dom-Tom où se déroule cet évènement. Organisée par la Ligue du Sport Automobile de La Réunion (LSAR), son édition 2017 a permis de détecter une jeune femme, Sarah Rumeau, qui a remporté depuis 2 titres de champions de France des rallyes.

Cette année, la LSAR, sous l’égide de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et de la Fédération Internationale Automobile (FIA) souhaite réaliser en partenariat avec la Ville, le « Rallye Jeune FFSA – Rallye Jeunes Réunion », le samedi 11 et le dimanche 12 novembre 2023. A cette occasion, la LSAR permettra à 50 jeunes Tamponnaises/Tamponnais remplissant les critères de sélection de participer gratuitement à cet évènement.

Travaux d’entretien des peintures des bâtiments communaux

Classement des rues Antoine Fontaine et Léon Dierx dans la voirie communale

Dans le cadre du classement des voies, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’incorporation dans le domaine public, et donc dans la voirie communale, des voies (rue, route, chemin…) affectées à la circulation publique.