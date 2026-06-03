La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour sa scène amateur

Le Tampon lance une appel à candidatures pour permettre aux groupes semi-professionnels et artistes amateurs, de monter sur scène, pour une prestation rémunérée, à l’occasion de la fête de la musique le 20 juin 2026. Les candidatures seront départagées par tirage au sort par un huissier. Pour y participer vous devez disposer d'une structure juridique avec un numéro Siret valide et proposer une prestation de 30 minutes. Les groupes devront venir avec leur propre matériel. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le 20 juin prochain, le cœur de ville vibrera au rythme du maloya, du séga, du reggae et de nombreuses autres influences musicales. Dans ce cadre, plusieurs créneaux seront réservés à des artistes et groupes sélectionnés pour se produire sur la scène amateur.

Chaque candidat retenu disposera d’un temps de scène de 30 minutes pour présenter son projet artistique au public.

- Conditions de participation -

Pour candidater, les artistes et groupes doivent :

- Disposer d’une structure juridique avec un numéro Siret valide ;

- Proposer une prestation musicale d’une durée de 30 minutes ;

- Venir avec leur propre matériel.

Les places étant limitées, les participants seront désignés par tirage au sort sous contrôle d’huissier, conformément aux modalités prévues par l’organisateur.

- Une prestation rémunérée -

Les artistes et groupes sélectionnés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire de 400 € Ttc pour leur prestation de 30 minutes, conformément aux modalités prévues par l’organisateur.

- Comment candidater ? -

Les candidatures sont à transmettre par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

- Date limite d’inscription : 8 juin 2026

- Tirage au sort des participants : 11 juin 2026, sous contrôle d’huissier

Ne manquez pas cette opportunité de monter sur scène et de partager votre passion avec le public lors de l’un des rendez-vous culturels les plus attendus de l’année au Tampon.

Consultez le règlement de participation ici.

Rendez-vous le 20 juin pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la découverte des talents de notre territoire.

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