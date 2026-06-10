Le Tampon : des coupures d'eau à venir aux alentours du chemin des Acacias

Sudéau informe les abonnés qui habitent aux alentours du 441 chemin des Acacias que des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements auront lieu dans le secteur. "Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers" affirme Sudéau. La distribution en eau sera interrompue le jeudi 18 juin 2026 à partir de 8 heures et ce jusqu’à 15h. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le jeudi 18 juin 2026 à partir de 8heures jusqu’à 15h (sauf incident), sur les secteurs suivants :



Chemin des Acacias

Chemin Ferrier Lebon

Chemin Communal des Canas

Impasse Louis Martin

Route des Caféiers

Chemin Germain Dijoux

Chemin des Papillons

Chemin des Bois des Roses

Chemin Berrichon

Et les voies adjacentes



- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.