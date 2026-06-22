Le Tampon : les jeux des Villes, un rendez-vous sportif fédérateur

La ville du Tampon a participée aux jeux des Villes qui ont rassemblé de nombreux participants et spectateurs dans une ambiance festive et conviviale. "Cet événement a permis aux équipes de se mesurer à travers plusieurs disciplines sportives et épreuves ludiques, favorisant l’esprit d’équipe, la solidarité et le dépassement de soi", souligne la Ville. Nous publions le communiqué de la mairie du Tampon ci-dessous. (Photos : ville du Tampon)

Tout au long de la journée, les participants ont démontré leur motivation et leur engagement, offrant au public des moments intenses de compétition, mais également de partage et de bonne humeur. Les différentes activités organisées ont permis à chacun de mettre en avant ses qualités sportives tout en renforçant les liens entre les habitants.

Au-delà de l’aspect compétitif, les Jeux des Villes ont pour objectif de promouvoir les valeurs du sport, l’inclusion, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Cette manifestation constitue également une opportunité de valoriser la jeunesse, les associations et les acteurs locaux qui s’investissent dans le développement du sport pour tous.

Les organisateurs remercient chaleureusement l’ensemble des participants, bénévoles, partenaires et spectateurs, dont l’engagement a contribué au succès de cette édition. Grâce à leur mobilisation, cette journée restera marquée par l’enthousiasme, la solidarité et l’énergie collective qui caractérisent les Jeux des Villes.

Rendez-vous lors de la prochaine édition pour de nouveaux défis, de nouvelles rencontres et encore plus d’émotions sportives.