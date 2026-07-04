Le Tampon : vous avez une idée d’entreprise, un projet... le bus de l'entrepreneuriat vient dans votre quartier

Le bus de l'entrepreneuriat fera un arrêt au Tampon ce mercredi 8 juillet 2026, à l'espace multiservices aux Araucarias qui se trouve rue Frédéric Badré. Le Bus de l’Entrepreneuriat vient à votre rencontre pour vous accompagner gratuitement dans toutes les étapes de votre projet. Au programme : des conseils personnalisés, des informations sur la création et le financement d’entreprises et une mise en réseau avec les acteurs locaux. De 8h à midi, le bus est ouvert à tous, que vous soyez porteur de projet, entrepreneur ou simplement en réflexion. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)