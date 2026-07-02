Le Tampon organise des consultations en architecture et urbanisme à la mairie

Dans le cadre de son accompagnement aux administrés, la mairie du Tampon accueille la permanence des architectes-conseillers du Caue de La Réunion sur le mois de juillet 2026. Cette permanence se tiendra le lundi 6 juillet 2026 après-midi, au sein de la mairie. Gratuite et ouverte à tous, elle s’adresse aux particuliers et porteurs de projets souhaitant bénéficier de conseils personnalisés en matière d’architecture, d’urbanisme, de construction ou de rénovation (avant-projet, intégration paysagère, réglementation, etc.). (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour plus d'informations et pour vous inscrire auprès du Caue de La Réunion c'est ici. Vous pouvez également contacter le 02 62 21 60 86 ou faire adresser votre demande sur cette adresse mail [email protected].