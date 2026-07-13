Le Tampon a célébré les 400 ans de la marine nationale

Le mercredi 1er juillet 2026, le parvis de l’Hôtel de Ville du Tampon a accueilli la journée célébrant les 400 ans de la Marine nationale. Cet événement a permis au public de découvrir, de manière ludique et immersive, les nombreuses missions et métiers de cette institution emblématique. Cette journée s’est déroulée en présence de Nathalie Ah-Hot, élue déléguée à la tranquillité publique, à la prévention, à la sécurité et aux anciens combattants (Photos : Le Tampon)

Tout au long de la journée, petits et grands ont participé aux différentes animations proposées : atelier d’initiation à la navigation astronomique, atelier de premiers secours en mer, jeu de l’oie interactif, stand photo, atelier pompiers, tir laser ou encore espace de recrutement et d’information.

Ces activités ont favorisé les échanges entre les visiteurs et les personnels de la Marine nationale, venus partager leur expérience et répondre aux nombreuses questions du public.