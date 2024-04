Le Tampon fête l'Eid

Ce dimanche 21 avril au Tampon, ont lieu les festivités de l'Eïd. L'événement a lieu de 9h30 à 17h à la SIDR 400. De nombreuses activités et animations gratuites sont prévue : hénné, art du thé et calligraphie, découvertes culturelle et culinaires, danses, chants traditionnels et bien d'autres (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Au programme, diverses animations musicales, gastronomie musulmane à travers le monde, stands associatif des différentes composantes de la communauté musulmane à la Réunion... Retrouvez le programme ici.

Entrée Gratuite et restauration sur place.