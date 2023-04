Le Tampon fête le nouvel an Tamoul

Dans le cadre du Nouvel An Tamoul, Le Tampon organise les Festivités Indiennes le dimanche 23 avril, à la SIDR des 400. Au programme : découverte et initiation à l'Ayurveda et danses traditionnelles et Kollywood rythmeront cette journée. Il y aura aussi un concert de Carnatique avec Raga Anjali, divers stands d'astrologie indienne et de bijoux, des défilés de tambour Malbar et de tenues traditionnelles, des ateliers de drapage de saree et de tressage de coco, ou encore d'initiation au tabla, qui ne manqueront pas de faire voyager. L'entrée est gratuite et il sera possible de se restaurer sur place. (Photo d'illustration archives Imaz Press)