Le Tampon : découvrez les coulisses du mur floral des Florilèges

À quelques jours de l'ouverture des Florilèges 2026, prévue du 9 au 18 octobre, la ville du Tampon dévoile les coulisses de la réalisation de son mur floral. Derrière cette installation, les agents du service de la biodiversité travaillent depuis plusieurs semaines à la préparation des plantations et des décors qui accueilleront les visiteurs de cette 42ème édition. Dans une vidéo, ils présentent les différentes étapes de conception et la thématique retenue cette année. Nous la partageons, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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