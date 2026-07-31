Le Tampon : circulation modifiée à l'occasion de la fête des agrumes et du Tour cycliste

Du 3 au 9 août 2026, des changements temporaires de circulation et de stationnement sont prévus dans centre-ville du Tampon et aux abords du Parc Jean de Cambiaire. Pour causes, la braderie commerciale de la Fête des agrumes et le passage du Tour cycliste de la Réunion. "Pensez à anticiper vos déplacements et à respecter la signalisation mise en place pour la sécurité de tous." écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Vous pouvez retrouvez les secteurs concernés ici.