Le Tampon : la ville transformée en festival à ciel ouvert pour la Fête de la musique

Le samedi 20 juin 2026, la ville du Tampon invite petits et grands à célébrer la Fête de la Musique lors d'une édition exceptionnelle. Pour l'occasion, la route principale, rue Hubert Delisle, sera entièrement piétonnisée afin de se transformer en un immense festival à ciel ouvert, vibrant exclusivement au rythme des talents péi et tamponnais. Les commerçants resteront ouverts en nocturne. Nous publions le communiqué du Tampon : (Photo d'illustration Stpehan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dès l'après-midi, le centre-ville s'animera au son des arts de la rue, avant de laisser place, dès 16h00, à 6 scènes thématiques majeures. Du Maloya au Rock, en passant par le Métal, le Jazz, le Reggae, le Seggae, la Pop, le Séga, l'Électro ou encore le Rap, la programmation mettra fièrement en avant la richesse culturelle de notre île et de notre commune.

En parallèle, les commerçants de la rue joueront les prolongations pour une grande nocturne commerciale, offrant aux visiteurs l'opportunité de profiter simultanément des concerts, des animations et des commerces du centre-ville. Tout au long du parcours, plusieurs espaces de restauration viendront compléter l'expérience, faisant de cette édition une véritable fête populaire où musique, gastronomie et convivialité se rencontreront au cœur du Tampon.

Cette année, la Ville met un accent tout particulier sur l'accompagnement de la scène locale, qu'il s'agisse des artistes amateurs ou des étoiles montantes de demain, à travers des dispositifs de sélection rigoureux et des opportunités d'évolution uniques. De l'accompagnement professionnel au retour aux sources de la musique de rue, chaque musicien trouvera sa place au Tampon.

- Zoom sur les Tremplins et Initiatives : Valoriser et Propulser la Scène Locale -

• Retour à l'esprit originel : La Scène Ouverte "Viens avec ton instrument !"

La Ville du Tampon souhaite renouer avec l'ADN profond de la Fête de la Musique, cette époque historique où la rue appartenait de manière spontanée à tous les passionnés. Le concept est simple et sans fioritures : « Viens avec ton instrument ou ta bande son, monte sur scène et montre-nous ton talent ! ». Aucune inscription préalable n'est requise. Un accueil dédié sera installé directement sur place pour enregistrer les participants en temps réel. Pour participer, il suffira de se présenter le jour J, dès 16h00, directement au niveau de la Scène 4 pour s'inscrire et s'emparer du micro.

• Le Dispositif "Jeunes Talents" : Cap sur les Florilèges !

La Fête de la Musique s’affirme comme un véritable tremplin pour la jeunesse tamponnaise. Suite à un appel à candidatures lancé en amont, plusieurs Jeunes Talents ont été sélectionnés pour exprimer leur art et bénéficier d'un temps de scène privilégié au cours de la soirée.

Afin de les préparer au mieux à la scène et au public, un coaching professionnel leur est proposé en amont de l'événement.

La petite surprise : Leur prestation sur scène ce samedi 20 juin ne sera pas qu'un simple concert. Elle leur donnera directement droit à une pré-sélection exclusive pour un passage aux Florilèges, l'événement phare de la commune !

• La Scène Semi-pro : Transparence et Professionnalisme

La Scène 3 accueillera également une section dédiée aux formations semi-amateurs. Pour ce faire, un appel à candidature strict a été mené auprès des groupes de l'île disposant d'un numéro SIRET. Preuve de l'équité et du sérieux de la démarche, le tirage au sort des groupes retenus a été effectué sous contrôle d'huissier de justice, garantissant une transparence totale pour l'ensemble des candidats.

- Les Temps Forts du Programme -

Dès 14h00 : ouverture des festivités à la Plaine des Cafres et 16h au Tampon

L'ambiance s'installe en douceur en début d'après-midi :

• 14h : rendez-vous à la médiathèque de la Plaine-des-Cafre pour le bal la poussière

• 15h : Rendez-vous à la médiathèque du centre-ville pour le « Bal la Dépoussière » de DJ Likorn : un DJ set riche en pépites contemporaines, réunionnaises, françaises et internationales, pour un voyage musical éclectique et festif à l'occasion de la Fête de la Musique.

• 16h00 : Début des premiers concerts



Les seniors et les amateurs de musiques cultes auront également leur rendez-vous privilégié avec la scène animée par Joël Vigne, qui proposera un répertoire populaire et intergénérationnel.

Retrouvez l’intégralité du programme détaillé, les plans des scènes et les déviations routières sur le site du Tampon.

- Info Route et Stationnement -

Pour assurer la sécurité du public et le bon déroulement de cette grande fête piétonne :

Fermeture de la rue Hubert Delisle : Portion comprise entre la Ravine Blanche et le Rond-point Chandelle.

Horaires de fermeture : Du samedi 20 juin dès 13h00 jusqu'au dimanche 21 juin à 06h00.

Il est fortement conseillé de prendre ses dispositions pour les accès et le stationnement en périphérie de cette zone.

3 navettes gratuite, en partenariat avec la CASUD, seront mises en place de 15h30 à 23h

Navette 1 (Mairie de Trois Mares / Université du Tampon / Esplanade Benjamin Hoareau) toutes les 30 minutes

Navette 2 (Mairie du 23ème km / 19ème km / 17ème / 14ème km / lycée Roland Garros / Esplanade Benjamin Hoareau) toutes les 45 minutes

Navette 3 (Eglise de Bérive / La Pointe / Ancienne Gare - marché couvert) toutes les 45 minutes