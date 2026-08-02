Le Tampon lance un appel à candidature pour le Salon d'été, maison et jardin 2026

La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour la mise à disposition d'emplacements sur le domaine public à l'occasion du Salon d'été maison et jardin 2026. Le salon se déroulera sur le site des Grands Kiosques le samedi 29 et dimanche 30 août 2026, de 10h00 à 18h00. Sont attendus les professionnels de l'habitat, du jardin, de la décoration, de l'aménagement extérieur ou d'un secteur en lien avec l'univers de la maison. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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