Le Tampon lance un appel à candidature pour les Florilèges 2026

La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public à l'occasion des Florilèges 2026. Sont recherchés des professionnels des manèges pour petits et grands, des stands de jeux et d'attractions. Les professionnels de l'alimentation également sont recherchés. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Retrouvez toutes les informations ainsi que le dossier de candidature en cliquant ici. Vous avez jusqu'au vendredi 14 août 2026 à 12h00 pour déposer votre candidature.