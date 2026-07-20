Le Tampon : le maire et les directeurs des écoles préparent la rentrée scolaire

Le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, et l'équipe municipale, ont rencontré les directeurs et directrices des écoles de la commune pour échanger autour des enjeux de la prochaine rentrée et de l'avenir de la politique éducative. Ces échanges ont permis d'identifier les besoins du terrain, de partager des perspectives concrètes et ont conduit à la prise d'engagements concrets. La Ville remercie les directeurs, directrices et l'ensemble des équipes éducatives. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les habitants de la commune retrouveront, dès la rentrée 2026, la mise en œuvre de mesures concrètes pour répondre aux besoins exprimés par les équipes éducatives. À moyen terme, une centrale d'achat municipale sera crée afin de permettre à toutes les familles d'accéder aux fournitures et effets scolaires du primaire à des tarifs préférentiels. À plus long terme, un programme ambitieux et indispensable de rénovation et de modernisation des écoles sera mis en oeuvre pour offrir aux élèves des conditions d'apprentissage plus adaptées.