Le Tampon se mobilise pour le don de sang

Chaque jour, des patients sont soignés grâce à des dons de sang et de plaquettes. À La Réunion,120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux quotidiens des malades. Le Tampon se mobilise avec l’Établissement français du sang en juillet. La prochaine collecte aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 de 09h00 à 14h30 à la salle des fêtes du 12ème km (53 rue Auguste Lacaussade) (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Vous pouvez vous inscrire en ligne ici ou par téléphone au 0262 90 53 92.

Retrouvez toutes collectes qui sont sur le territoire du Tampon en cliquant ici.