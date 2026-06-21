Le Tampon : sensibilisation à la surdicécité

La ville du Tampon vous invite à un moment de sensibilisation dédié aux personnes atteintes de surdicécité, le samedi 27 juin 2026 devant la mairie annexe de Trois Mares, à partir de 8 heures. Nous publions ci-dessous le post de la municipalité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La surdicécité, c'est quoi ?

C’est une combinaison de déficience auditive et visuelle, partielle ou totale.

Au programme de cette matinée :

- Yarn Bombing – une mise en couleur participative de l’espace public avec du tricot urbain

- Marche santé – un circuit de 5,6 km accessible à tous

- Ateliers découverte crochet – pour s’initier et échanger autour d’un savoir-faire créatif

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