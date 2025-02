Aidant familial ou professionnel, la "journée des aidants" est proposée par la ville du Tampon à la salle d'animation de la ZAC Paul Badre, ce mardi 25 février 2025 de 9h à 15h. Échanger, informer, et partager un moment convivial avec d'autres aidants et des professionnels. Des stands et des ateliers seront mis en place. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Entrée libre et gratuite.