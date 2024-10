Les 6 et 7 novembre 2024

Le Territoire de l'Ouest annonce la troisième édition de la Biennale internationale d’architecture tropicale qui se déroulera les 6 et 7 novembre 2024 au Karbardock au Port. Cet évènement vise à explorer et promouvoir les pratiques alternatives dans les environnements tropicaux. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: www.imazpress.com)