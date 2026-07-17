Le TO poursuit son action en faveur du développement économique à Saint-Leu

Ce jeudi 16 juillet 2026, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’ouest, et Karim Juhoor, maire de Saint-Leu, ont effectué une visite économique dans la zone d’activités de la Pointe des Châteaux. Le but : échanger avec les acteurs économiques et de faire le point sur la dynamique de la zone. "À la Pointe des Châteaux, nous avons un site stratégique, attractif, capable d’accueillir des activités diversifiées et de renforcer la dynamique économique de l’ouest", a déclaré Emmanuel Séraphin. (Photo : Territoire de l'ouest)