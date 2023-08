Les élus du conseil départemental des jeunes échangent avec Prisca Thévenot

Ce vendredi 18 août 2023, la secrétaire d’État à la Jeunesse et au Service national universel, Prisca Thévenot, a échangé avec une quarantaine de jeunes Réunionnais. Des élus du Conseil départemental des Jeunes (CDJ) étaient également présents notamment pour alerter sur la santé mentale. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (photos : conseil départemental)

Représentant le Président Cyrille Melchior, Sophie Arzal, vice-présidente du Département déléguée à l’Epanouissement de la jeunesse, participait, vendredi 18 août 2023, à une rencontre entre la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Service national universel, Prisca Thévenot, et une quarantaine de jeunes réunionnais.

Des échanges qui ont permis à Sophie Arzal d’écouter leurs questionnements et leurs attentes, mais également de leur rappeler que ces préoccupations sont au cœur du projet départemental. Une Direction de la Jeunesse vient en effet d’être créée au sein de la Collectivité. Celle-ci propose de co-construire le plan d’actions 2023-2024 qui les accompagnera comme futurs citoyens et leur permettra une meilleure insertion économique et sociale. Sophie Arzal a ainsi souligné que de nombreuses compétences départementales (éducation, formation professionnelle, emploi…) concernent directement les jeunes, et les a invités à pousser les portes du Département pour trouver les réponses à leurs questions.

Présente également, comme cinq autres élus du Conseil départemental des Jeunes (CDJ), sa présidente Louna Fiarda a souhaité alerter la secrétaire d’Etat sur la santé mentale des jeunes et les risques de dérive liés à leur mal-être.

"Les violences intrafamiliales sont très importantes et bien souvent liées aux addictions, expliquait-elle. C’est un sujet encore tabou dans le système scolaire alors que c’est là que doit être organisée la prévention." La jeune fille espère voir ce sujet devenir une priorité ministérielle.

Avant cette rencontre, une table-ronde avec les responsables associatifs, organisée en préfecture, a également permis à Sophie Arzal de rappeler que le Département est à leur côté et leur principal soutien financier.