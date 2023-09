Les mobilités douces en plein essor à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul accueille un village de la mobilité les 16 et 17 septembre 2023 sur le front de mer. L'objectif, répondre à l’impasse du tout voiture à La Réunion en proposant des alternatives. Un défi sur lequel la municipalité continue de travailler (photo : sly/www.imazpress.com)

Ce sera la première fois que l'évènement se déroule sur le front de mer de la commune, la seule d'outre-mer labellisée Territoire de Vélo. Ce village de la mobilité fait écho aux ambitions de la ville qui souhaite promouvoir le plus possible les mobilités douces.

"Face au défi de la transition écologique, tout l’enjeu est de proposer une alternative à la voiture individuelle mais aussi de favoriser les transports collectifs et les déplacements doux. Le Village de la mobilité s’inscrit dans cette perspective durable" affirme la municipalité.

- Offrir plus de place aux mobilités douces -

Emmanuel Séraphin a annoncé, à l'occasion de la présentation du village de la mobilité, la mise en place d'une offre de location courte-durée de vélibs électriques dès le mois d'octobre. "Des stations de trottinettes et de scooter électriques seront livrées d’ici novembre" a ajouté le maire de Saint-Paul.

Ces dispositifs seront accessibles en libre-service de Trou d'eau jusqu'à Cambaie. Ils se déploieront dans les zones les plus fréquentées du territoire à savoir les centres de Saint-Paul et Saint-Gilles-les-Bains avant un élargissement aux autres bassins de vie. "Dans ce cadre un appel à projets permettra de proposer des vélos à assistance électrique dans les hauts, partie stratégique du territoire" précise la mairie.

La mairie veut aussi encourager l'acquisition des vélos à assistance électrique en proposant une aide à l'achat. Pour ce faire, la collectivité intervient à hauteur de 300 à 400 euros pour les foyers les plus modestes qui peuvent également mobiliser l’aide de l’État à hauteur de 400 euros.

De plus, deux premières stations de recharge à énergie solaire pour les véhicules électriques seront prochainement livrées à la Grotte du Peuplement et à Boucan Canot.

- Sécuriser les pistes cyclables -

Pour rappel, Saint-Paul reste la seule commune de l'île à proposer des pistes cyclables équipées de gouzous à vélo, des dessins de Jace qui permettent d'offrir des voies partagées aux cyclistes sur la route.

Le travail se poursuit pour renforcer la sécurisation des pistes avec la future livraison d'une nouvelle liaison bi-directionnelle et sécurisée du Cap La Houssaye. La piste cyclable offrira une jonction sécurisée entre Boucan Canot et le centre-ville de Saint-Paul, où le trafic de véhicules est de plus de 17.000 passages par jour.

