Projet alimentaire territorial (PAT) : le Département s'engage vers une alimentation plus saine et durable

La Réunion est confrontée à des enjeux liés à l'alimentation : inégalités à l'accès à la nourriture qualitative, dépendance à l'importation des denrées de base comme le riz, les céréales et exportations modestes. Les cas de maladies liées à l'alimentation, comme le diabète ou l'obésité, se multiplient et deviennent des fléaux que le Département tente de remédier grâce au plan de projet alimentaire territorial. Un bilan donne les premières grandes lignes des projets de la transformation alimentaire de l'île. Nous partageons un article du Département (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le Département de La Réunion a engagé une démarche ambitieuse et collective à travers son Projet Alimentaire Territorial (PAT). Cette dynamique vise à transformer le système alimentaire local pour qu’il soit plus sain, plus résilient et mieux adapté aux besoins du territoire.

Trois priorités guident cette stratégie :

Changer les comportements alimentaires, grâce à la sensibilisation, à l’éducation, à la restauration collective et à la valorisation des produits locaux ;

Garantir à tous l’accès à une alimentation de qualité, en soutenant la production locale, les circuits de proximité, l’aide alimentaire et les dispositifs solidaires ;

Renforcer l’autonomie et la sécurité alimentaires du territoire, en structurant les filières locales, en modernisant les outils de transformation et en posant les bases d’une coopération structurée avec la zone océan Indien.

Un plan d’actions priorisé, coconstruit avec les acteurs du territoire, guide la mise en œuvre concrète de cette stratégie pour la période 2025–2028.

Ce document synthétise les constats, les enjeux, la feuille de route et les leviers d’action. Il constitue un outil d’orientation et de mobilisation collective pour faire de l’alimentation un pilier du développement durable et de la cohésion sociale à La Réunion.

Lien du bilan : https://www.departement974.fr/sites/default/files/bilan_pat_2025_a4_v3.pdf