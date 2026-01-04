Miss Plaine des Cafres 2026 : découvrez les 12 candidates à l’élection

La Plaine des Cafres s’apprête à accueillir la 42ème édition de Miel Vert avec un rendez-vous très attendu : l’élection des ambassadrices de beauté. Douze jeunes femmes participeront à un show et prétendront au titre de Miss Plaine des Cafres 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : ville du Tampon)

Élégance, charisme et authenticité seront au rendez-vous pour séduire le public et le jury lors de la soirée de l’élection, qui se tiendra dans le cadre des festivités de Miel Vert le vendredi 9 mars 2026 dès 19h.

Ces candidates auront l’opportunité de représenter la Plaine des Cafres tout au long de l’année, à travers des événements locaux et des initiatives mettant en lumière la jeunesse et le patrimoine de notre commune.