Pacte département et territoires : le Département soutient et consolide le dynamisme de Trois-Bassins

Cyrille Melchior, président du Département, s'est rendu à Trois-Bassins ce mardi 18 février 2025 dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte département et territoires (PDT) 2024-2026. Le président et et le maire ont lis mis l'accent sur le bilan positif des actions menées depuis 2018. Le contrat a été renouvelé jusqu'en2026. L'enveloppe allouée à la ville depuis la mise en place du dispositif s'élève à 7,6 millions d'euros. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Conseil départemental).