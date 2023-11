Plateau Caillou accueille le meeting national de natation

Le jeudi 2 novembre 2023 à 14h00, une conférence de presse a eu lieu pour lancer le meeting national de natation qui se tiendra du 3 au 5 novembre au centre nautique Josselyn-Flahaut de Plateau Caillou, à Saint-Paul. Cet événement majeur est organisé par l’ASEC natation en collaboration étroite avec la Commune, reconnue comme Ville Active et Sportive. Les élèves de deux classes de l’école Blanche Pierson à Plateau Caillou ont eu la chance de rencontrer des champions lors de cet événement. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo ville de Saint-Paul)

La conférence de presse a été honorée par la présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, de l’adjoint au sport, Patrick Legros, ainsi que de deux champions de renom, Alain Bernard, triple médaillé olympique aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et Alizée Morel, qui a remporté l’or aux Jeux des îles de l’Océan Indien 2023 à Madagascar dans les épreuves de 200 mètres nage libre et du relais 4 × 100 m nage libre. Alizée Morel, athlète la plus titrée de l’histoire des Jeux des îles, et Franck Schott, ancien nageur à l’ASEC natation, ont dépassé le record précédent de 21 médailles en remportant 28 médailles aux Jeux des îles. La présence d’Alain Bernard, médaillé d’or à Pékin en 2008, est un honneur pour La Réunion. Sa participation est une opportunité extraordinaire pour les élèves de l’école Blanche-Pierson, qui ont eu la chance de partager un moment privilégié avec ce grand champion. Cette expérience unique vont sans aucun doute inspirer leurs rêves sportifs les plus audacieux et renforcer leur confiance en eux.

Étaient également présents lors de cette conférence de presse le directeur de compétition de l’ASEC natation, Antoine Le Goff, le président de l’ASEC NATATION, Laurent Bordier, du vice-président de l’ASEC natation, Thierry Goupil, d’un membre de l’ASEC natation, Marc Bertsch, et d’un représentant de la FFN (Fédération Française de Natation), Didier Auguin.

Un meeting saint-paulois parrainé par les champions Alizée Morel et Alain Bernard

Emmanuel Séraphin a tenu à féliciter chaleureusement l’ASEC Natation pour son 50ème anniversaire, soulignant l’engagement de la Mairie envers les 300 associations sportives et leurs 3000 licenciés. Ce meeting revêt une importance particulière, car il signe le retour d’une compétition nationale de natation sur le territoire après sept ans. Laurent Bordier, président de l’ASEC Natation, a souligné que cela était la continuité de la dynamique sportive impulsée sur le territoire.

Ce meeting, parrainé par deux illustres champions Alizée Morel et Alain Bernard, attirera près de 210 compétiteurs, y compris des compétiteurs de l’équipe de France de natation. Des représentants de la Ligue de Bretagne et de Nantes, ainsi que des nageurs malgaches, seront présents.

Le maire a souligné néanmoins que l’éveil des vocations, en particulier chez les jeunes, était une mission centrale de la ville. Il a remis des certificats d’aisance aquatique et des diplômes de natation en présence d’Alain Bernard, le triple champion olympique. Les enfants étaient fiers de recevoir ces distinctions de leur idole.

Fière de ses distinctions en tant que “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeu 2024,” Saint-Paul illustre son profond dévouement envers l’éducation sportive et l’enseignement de la natation. Le Plan savoir nager, appliqué dans les 66 écoles du territoire, a permis à pas moins de 4 500 enfants d’acquérir des compétences en natation au cours de l’année scolaire actuelle. Il est à espérer que cet événement sportif les inspire à se surpasser !

Retrouvez le programme du meeting de natation organisé par l’ASEC :