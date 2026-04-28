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La Région accueille l'arrivée de la sixième édition de "l'Incanella tour"

  • Publié le 28 avril 2026 à 09:21
  • Actualisé le 28 avril 2026 à 11:33
Région Réunion : sixième édition de l' "Incanella tour"
Région Réunion : sixième édition de l' "Incanella tour"
Région Réunion : sixième édition de l' "Incanella tour"
Région Réunion : sixième édition de l' "Incanella tour"

Ce samedi 25 avril 2026, la conseillère régionale Patricia Profil, a accueilli l'arrivée de l' "Incanella tour" à l'hôtel de Région, une manifestation sportive qui réunit des lycéens dans un tour de l'île à vélo. " L' "Incanella Tour" constitue un véritable levier d’éducation à la sécurité routière et de sensibilisation aux mobilités douces. Il s’inscrit pleinement dans les priorités de la Région en faveur de la jeunesse, de la santé et de la transition écologique", écrit la Région. (Photos : Région Réunion)

Région Réunion, Incanella tour

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