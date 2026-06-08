La Région Réunion participe à la présentation des Régions de France

Conseillère régionale déléguée à la santé, Laetitia Lebreton a participé à la présentation de l’étude sur les politiques régionales en faveur de la santé organisée par les Régions de France. Elle a notamment plaidé pour que les politiques nationales prennent suffisamment en compte les enjeux territoriaux de santé et répondent aux besoins et aux réalités locales. "C’est en conjuguant les politiques nationales et les initiatives territoriales que nous pourrons répondre durablement aux besoins de nos populations et réduire les inégalités de santé qui persistent encore dans nos territoires ultramarins", affirme Laetitia Lebreton. (Photos : Région Réunion)