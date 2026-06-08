Région Réunion : retour du tour de l'île arc-en-ciel

Ce dimanche 7 juin 2026, le tour de l'île arc-en-ciel, était de retour pour sa troisième édition. L’objectif de cette journée est de promouvoir un vivre-ensemble fondé sur le respect, l’écoute et la compréhension mutuelle. Au-delà de son caractère festif, l’événement offre un espace bienveillant pour les jeunes, leurs familles et le grand public. (Photos : Région Réunion)

Porté par l’Association pilon, cet événement itinérant s’impose désormais comme un rendez-vous culturel et social incontournable, favorisant la visibilité, le dialogue et les rencontres aux quatre coins de l’île.



Pour cette nouvelle édition, le tour de l’île arc-en-ciel a mis à l’honneur les hauts de La Réunion, des territoires riches d’histoire et de paysages remarquables, invitant les participants à découvrir l’île sous un autre regard.

À l’occasion du mois des visibilités LGBTQIA+, la Région Réunion renouvelle son soutien à l’événement en mettant à disposition un car jaune afin d’accompagner cette traversée de l’île placée sous le signe de la rencontre, de la diversité et du partage.