La Région Réunion participe au lancement de la Semaine Européenne du Développement Durable

Ce mardi 15 septembre 2026, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la transition énergétique, a participé au lancement de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD).

La Réunion et ses partenaires travaillent de manière concertée autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Cette année, la SEDD met l’accent sur l’alimentation durable, en lien avec l’ODD n°2 : "Éliminer la faim, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable".

La thématique est d'autant plus importante à La Réunion où les enjeux sont nombreux : développement des circuits courts, soutien à la production locale et accès de toutes et tous à une alimentation saine et de qualité.

Pour cette édition, quatre projets réunionnais ont été mis à l’honneur :

La Sécurité sociale de l’alimentation durable à Bras-Fusil

La création d’un rucher pédagogique et d’un jardin-potager au collège Émile Hugot

Vavang’Ker, un ancien bus de transport scolaire transformé en outil de proximité au service des habitants

Un projet porté par les élèves du collège Jules Solesse pour sensibiliser à la bienveillance animale tout en donnant une seconde vie aux déchets



"Avec l'ensemble du territoire, nous lançons cette semaine de sensibilisation au développement durable. Le développement durable, c'est pour demain, mais ça se construit aujourd'hui. Nos jeunes élèves doivent donc s'emparer du sujet. Aujourd'hui, j'appelle tous les acteurs à concrétiser les actions : nous avons tous fait le même constat, nous avons fait de nombreuses études : le développement durable est un enjeu réel et majeur et nous devons travailler pour donner un avenir à nos enfants" explique Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et la transition énergétique.