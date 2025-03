Région Réunion : 72,5 millions d'euros prévus pour la remise en état du réseau routier

Réunie le vendredi 14 mars 2025 sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente a voté de nouvelles mesures pour répondre aux besoins de reconstruction après le passage du cyclone Garance qui a frappé La Réunion en provoquant d’importants dégâts. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Rb/www.imazpress.com)

Le domaine public routier a été très fortement impacté par le passage de Garance. Afin de réparer les dégâts et remettre en bon état de fonctionnement le réseau routier national d'importants travaux sont nécessaires et indispensables.

Une estimation provisoire chiffre à 72,5 millions d'euros les dépenses qui seraient nécessaires pour une remise en état du réseau routier national et un retour à une situation équivalente à celle qui existait avant cet évènement météorologique.

Lire aussi - Garance : la Région débloque une aide de 100 millions d'euros pour reconstruire La Réunion

Dans l'attente de la consolidation de cette estimation, et afin de pouvoir engager les premières dépenses et rémunérer les nombreuses entreprises qui travaillent à la remise en état du réseau routier national pour le compte de la collectivité régionale, la commission permanente a voté la mise en place d'une autorisation de programme complémentaire de 30 millions euros sur le budget d'exploitation de la DEE.

- 100 millions d'euros pour reconstruire après Garance -

La commission permanente a voté un amendement au programme FEDER FSE+ 21-27 de La Réunion qui relève de l’autorité de gestion régionale.

Cet amendement du Programme européen va permettre de mobiliser très rapidement les moyens communautaires via les dispositions du règlement dit "RESTORE" en complémentarité des autres moyens de la solidarité nationale et communautaire.

Pour rappel, le règlement "RESTORE" permet de réorienter une partie des fonds européens des programmes FEDER et FSE+ et de mobiliser un maximum de 10 % de ces moyens pour la reconstruction à la suite d’une catastrophe naturelle.

La commission permanente de la Région Réunion a donc voté l’activation du règlement "RESTORE" et la mobilisation d’une enveloppe de 102 millions d’euros pour la reconstruction post-Garance.

Ces moyens seront nécessairement ajustés en fonction des dossiers éligibles déposés. Les principaux porteurs de projets concernés tels que les EPCI et toutes les communes, seront consultés afin d’établir un état des lieux et d’identifier les dossiers potentiels.

L’enjeu est désormais de veiller à l’optimisation de l’usage des moyens de la reconstruction en définissant des lignes de partages précises entre les ressources de la solidarité nationale, du FSUE (le Fonds de solidarité de l'Union européenne) dont la Région a demandé à l’État la mise en oeuvre rapide sur le territoire, et de "RESTORE".

- Un premier dispositif de soutien aux entreprises impactées -

Le cyclone Garance a impacté de nombreuses entreprises réunionnaises. Des dispositifs sont proposés par des partenaires comme l’État et les chambres consulaires avec des aides qui viennent compléter l’intervention des assurances ou du fonds de secours outre-mer de l’État pour les entreprises non assurées.

Toutefois, l’ensemble de ces mesures ne couvrent pas tous les dommages et notamment les pertes d’exploitation.

Face à cette situation, la Région Réunion, compétente en matière de développement économique, a donc décidé d’intervenir par l’intermédiaire d’une première aide exceptionnelle en trésorerie qui doit permettre aux TPE et aux PME de faire face aux dépenses non couvertes par les assurances ou d’autres dispositifs : pertes d’exploitation, pertes de stocks de matières premières, produits finis ou marchandises.

Cette aide, dont le montant peut aller jusqu’à 5000 euros, s’adresse aux entreprises de dix salariés ou moins de tous les secteurs d’activité et aux entreprises de 50 salariés ou moins des secteurs du tourisme et de la transformation agroalimentaire.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2025.

La commission permanente de la Région Réunion a voté la mobilisation d’une enveloppe de deux millions d’euros pour la mise en œuvre de ce dispositif. Conformément à l’article L2122-1 du code de la commande publique, la commission permanente a acté de confier sa gestion à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), par délégation, afin de répondre à l’objectif d’une intervention rapide sur un volume important de demandes.

- Les autres dossiers votés en commission permanente -

Pour l'aménagement du territoire et un développement durable

- Forêt urbaine de Saint-Denis -

Dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêts et au titre de l’action du PO FEDER 2021-2027 "Création d’espaces publics en zone urbaine - Forêt urbaine tropicale", la commission permanente a voté une subvention de 5 225 353 euros à la commune de Saint-Denis pour le projet "Dionyparks". Ce projet vise à créer un grand parc urbain à forte densité végétale sur le terrain dit "Quadrilatère Océan" et poursuit plusieurs objectifs :

- renaturer ce terrain en friche de plus de 3 hectares et créer un poumon vert au centre-ville de Saint-Denis,

- créer un îlot de fraîcheur pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique,

- créer un réservoir de biodiversité avec la plantation d’espèces endémiques

- créer un espace de détente et de loisirs au centre-ville de Saint-Denis actuellement dépourvu en la matière.

- Gestion des déchets -

La commission permanente, au titre du FEDER, a voté l’attribution de deux subventions à l’association JADES. L'objectif des deux projets est de mettre en oeuvre des solutions complètes de tri à la source, de collecte et de valorisation des biodéchets via une plateforme de compostage dans le respect des exigences réglementaires et des spécificités insulaires de La Réunion.

- 96 438 euros pour l’ACI Biodéchets implanté à Trois-Bassins.

- 53 318 euros pour l’ACI Biodéchets implanté aux Avirons

- Parc national de La Réunion -

Au titre du FEDER et de la fiche action "Protection et valorisation de la biodiversité, observation, restauration des milieux", la commission permanente a voté une subvention de 431 200 euros au Parc National de La Réunion pour le Plan Opérationnel de Régulation des Ongulés Féraux (POROF) qui a pour objectifs généraux de réguler les populations de cochons noirs ensauvagés et réguler les populations de cabris marrons sur le massif des Bénares.

- Infrastructure cyclistes-

Au titre du FEDER et dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêts "Infrastructures cyclistes, développement des modes doux", la commission permanente a voté une subvention de 491 767 euros à la commune de Saint-André pour son projet de requalification du chemin Rio. Le projet prévoit de modifier le profil en travers de la voie afin d’y intégrer une piste cyclable unidirectionnelle.

Pour le développement économique

- Soutient aux entreprises du cirque de Mafate -

La commission permanente a validé l’engagement d’une subvention d’un montant de 9 339 euros pour le lot 5, en faveur de trois entreprises, au titre du dispositif de "Soutien exceptionnel aux entreprises du Cirque de Mafate et aux transporteurs de la piste de la Rivière des Galets impactés par les difficultés d’accès et de déplacement suite au cyclone Bélal".

- Soutien aux outils agro-industriels -

Au titre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), la commission permanente a validé l’attribution de subventions à deux entreprises pour leurs programmes d’investissements :

- SARL Ti Auguste : 13 807 euros

- SARL Grondin & Fils : 171 598 euros

- Tourisme -

Au titre du FEDER et de la fiche action "Requalification significative, extension et montée en gamme des hébergements touristiques", la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 1 755 132 euros à la SAS Doudou Hôtel pour son projet d’extension, de rénovation et de montée en gamme de son établissement.

- Prime régionale à l'emploi -

Au titre du FEDER et du dispositif Prime régionale à l’emploi, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 37 986 euros à la SAS RUN ORTHO pour son programme de recrutement de trois employés.

- Soutien à l'investissement des entreprises -

Au titre du FEDER et du soutien à l'investissement des entreprises du secteur productif, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :

- SAS Cartonnerie De La Réunion - 3 000 000 euros pour la création d’une usine de production d’emballages en carton

- SASU Wall Dezign - 33 007 euros pour la création d’une unité productive d’impression verticale

- SARL Picaro - 603 773 euros pour l’acquisition de biens d'équipements productifs neufs et la construction d'une unité

de production (micro-brasserie)

- SAS Saqi Coffee Artisan - 8958 euros d’aide complémentaire pour la création d’une unité de torréfaction

- SAS Fibres Industrie Bois - 553 774 euros pour le développement de l'activité par la modernisation d’un centre d’usinage du bois

- Compensation des surcoûts de transport -

Au titre du FEDER et du soutien à la compensation des surcoûts de transport, volet intrants productifs, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 23 618 euros à la SAS Point Com.

Pour le développement humain

- Salles et lieux de création et de diffusion -

Pour un engagement financier total de 1 211 000 euros pour l’année 2025, la commission permanente a voté l’attribution de subventions en faveur de 12 salles et lieux de création et de diffusion du spectacle vivant pour leur programme d’activités 2025. Ce soutien de la Région Réunion a pour objectifs le développement de la diffusion, le soutien à la création et la mise en oeuvre d’actions de médiation auprès des populations sur le territoire réunionnais.

- Centre Dramatique National de l’Océan Indien – CDNOI : 189 000 euros

- Théâtre Vladimir Canter – CROUS : 40 000 euros

- association AGEMA Kabardock : 122 500 euros

- Théâtre sous les Arbres : 92 000 euros

- La Régie Espace Culturel Leconte de Lisle – LESPAS : 125 000 euros

- Théâtre des Sables : 55 000 euros

- Théâtre Luc Donat du Tampon : 127 500 euros

- Centre de développement chorégraphique national - LALANBIK : 190 000 euros

- Théâtre Les Bambous : 90 000 euros

- Théâtre Les Bambous : 15 000 euros

- Compagnie Lolita Monga : 30 000 euros

- Association ACTER - Bisik : 100 000 euros

- Théâtre d’Azur : 35 000 euros

- Musique -

La commission permanente a voté l'attribution de subventions à trois associations qui oeuvrent à la promotion de la diversité culturelle et à la création artistique réunionnaise, dans le domaine de la musique, conformément au cadre d’intervention "Aide aux festivals artistiques et regroupements des expressions de culture urbaine" :

- association Ankraké : 12 000 euros

- association Appels : 6 400 euros

- association Ranpar : 9 000 euros

- Éducation artistique et culturelle -

La commission permanente a validé le plan d’actions 2025 du Programme Régional d’Éducation Artistique et Culturelle 2024/2028 et voté l’engagement financier d’une enveloppe de 245 000 euros permettant la réalisation de ce plan.

- Études sportives -

Conformément aux cadres d’intervention "Aides Régionales pour les bourses d’Études secondaires Sportives en Métropole (ARESM)" et "Bourses Régionales pour les Études Supérieures Sportives (BRESUP Sport) en mobilité", la commission permanente a approuvé l'engagement d'une enveloppe de 270 000 euros en faveur des lycéens pour leurs études secondaires sportives et pour les étudiants pour leurs études supérieures sportives.

- Échanges interculturels -

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 57 371 euros au LPO Antoine de Saint-Exupéry pour cofinancer son programme d’échange interculturel Réunion-Australie, un projet retenu dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt.

- Allocation régionales de recherche -

Au titre du FEDER, la commission permanente a validé la demande de financement de la Région Réunion pour le programme "Allocations Régionales de Recherche" dont l’objectif est de soutenir et de favoriser une recherche de haut niveau dans les pays de la zone océan Indien en accompagnant les étudiants de La Réunion, de Mayotte et des pays de la zone dans leurs travaux de recherche doctorale dans le cadre de leurs études de troisième cycle ou équivalent. Il a été acté une aide publique de 308 700 euros.

- CHU de La Réunion -

La commission permanente a voté l’attribution d’une avance sur subvention 2025 au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion (CHUR) dans l’attente de la finalisation de l’instruction de sa demande de subvention 2025. Le montant de l’avance actée est de 4 789 887 euros.

Au titre du FEDER, la commission permanente a également répondu favorablement aux demandes de financements du CHU pour deux projets :

- Projet Réalarm : 810 381 euros

Développement par Intelligence Artificielle d’un système innovant d’alarme de l’état de santé des patients en service de Réanimation

- Projet 1000 jours RUN : 983 875 euros

Basé sur un travail collaboratif de professionnels et d’institutions, le projet se propose d'améliorer la santé globale des enfants nés à terme - sans morbidités associées - à la Réunion, et d'accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur, par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information sur l'importance de l'environnement et de la santé des 1000 premiers jours.

- Ateliers chantiers d'insertion -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’association "Actions de Proximité Sainte-Marie" (APSM) pour un montant de 30 000 euros et pour la mise en oeuvre de son ACI "Ressourcerie La Mare" implanté à Sainte-Marie.Celui-ci a pour objectif de contribuer au développement durable, à la réduction des déchets, à la préservation des ressources naturelles par le réemploi, la transformation, la revalorisation et la réutilisation.

- Programme interreg VI océan Indien -

La commission permanente a approuvé les conditions et modalités de gestion par la collectivité régionale d’une enveloppe supplémentaire de fonds européens. La Commission européenne a en effet décidé d’allouer à la Région Réunion 5 millions d’euros de crédits issus de l’instrument européen de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI), qui pourront être mobilisés dans le cadre du programme Interreg VI océan Indien.

La possibilité de combiner les fonds du FEDER et du NDICI constitue une avancée majeure pour le déploiement des moyens en faveur du co-développement.