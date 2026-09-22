Région Réunion : remise officielle du chèque du Loto du patrimoine à l’ancienne usine de Beaufond

Pour sa 9ème édition, la Mission Bern a retenu l’ancienne usine de Beaufonds parmi les 18 sites emblématiques sélectionnés à l’échelle nationale. Porté par la Fondation d’Entreprise La Martiniquaise, le projet de réhabilitation prévoit d’importants travaux sur les bâtiments et les toitures, mais aussi la création d’un véritable musée dédié au patrimoine industriel et culturel. Ce samedi 19 septembre 2026, a eu lieu la cérémonie officielle de remise du chèque du Loto du Patrimoine, en présence du conseiller régional Jean-Bernard Maratchia. Nous publions, ci-dessous, le post de la Région Réunion à ce sujet (Photo : Région Réunion)