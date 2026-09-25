Région Réunion : la Commission Permanente a examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports

Réunie ce vendredi 25 septembre sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La commission permanente a approuvé l'engagement financier lié au déploiement du dispositif LéspassClés auprès de 14 communes de La Réunion, pour la période 2026-2028.

Cette proposition concerne :

- le renouvellement du soutien régional aux sept communes déjà partenaires du dispositif : Saint-Joseph, Cilaos, l’Entre-Deux, Saint-André, Le Port, Saint-Paul et La Plaine des Palmistes ;

- l’intégration de sept nouvelles communes, candidates dans le cadre de l’appel à candidatures ouvert à l’ensemble des communes de La Réunion : Bras-Panon, L’Étang-Salé, Saint-Pierre, Le Tampon, Trois-Bassins, Sainte-Suzanne et

Les Avirons. Les projets présentés ont fait l’objet d’une instruction technique par les services de la Direction de la Formation Professionnelle.

Il a également été acté un ajustement du cadre d’intervention du dispositif, principalement afin d’adapter les modalités de versement des subventions au principe d’engagement annuel des crédits. Le conventionnement repose ainsi sur une Convention d’Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) pour la période 2026-2028, à laquelle sont adossées les conventions financières annuelles. Au titre de l’exercice 2026, l’enveloppe proposée pour les 14 communes s’élève à 626 666 euros.

L’engagement proposé permet ainsi d’assurer la continuité du dispositif dans les sept communes déjà engagées et son extension à sept nouveaux territoires.

SCHÉMA RÉGIONAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

La commission permanente a voté l’attribution de deux subventions :

• École supérieure de théâtre de l’Union - 10 000 € pour sa Plateforme de formation à l’art dramatique dédiée aux Outre-mer et sa Classe Préparatoire Intégrée ;

• action de formation continue professionnelle préparation au concours de Professeur d’enseignement artistique - 5 298 €.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Dans le cadre du plan d’actions 2026 du Programme Régional d’Éducation Artistique et Culturelle, la commission permanente a voté une subvention de 15 000 euros à l’association Fédération Musicale de la Réunion pour la réalisation de ses projets d’Orchestre à l’école.

FONDS CULTUREL RÉGIONAL

Conformément aux cadres d’intervention "Aide à l’écriture et à la recherche" et "Bourse de recherche et d’écriture", la commission permanente a voté l’attribution de subventions en faveur de 17 associations et compagnies du secteur Théâtre, Danse, et Arts du Cirque pour le financement de leurs projets d’écriture et de recherche.

Théâtre

• association Autre Ligne : 1 600 €

• association Bombacacée : 2 300 €

• Compagnie Bye Bye Billy : 3 000 €

• Compagnie Le Sentier des Songes : 2 400 €

• Compagnie Lépok Epik : 3 000 €

• Collectif Aberash : 2 100 €

• Collectif Aléaaa : 2 100 €

• association Les Contes Calumet : 3 000 €

• SAS Élodie B Prod : 3 000 €

• Théâtre d’Azur : 6 000 € (2 projets)

• François Folio : 3 000 €

• Compagnie Lantouraz Kazkiltir : 2 700 €

Danse

• Compagnie Kenji : 3 000 €

• association EMOI : 1 000 €

• Compagnie La Silencieuse : 1 000 €

• Compagnie Ilha : 2 300 €

• Compagnie Artefakt : 3 000 €

FESTIVAL JAZZ DANN PORT

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 375 083 euros à l’association Réunion Culture pour l’organisation de "Jazz Dann Port". L’opération s’inscrit dans une volonté de structuration progressive d’un événement culturel d’envergure régionale associant diffusion artistique, valorisation des artistes réunionnais et

ouverture à des artistes nationaux et internationaux.

DISPOSITIF CULTURE - JUSTICE

La commission permanente a voté l’attribution de subventions à des acteurs culturels ayant répondu à l’appel à projets "Culture Justice" 2026 et ce en application de la convention-cadre entre le Ministère de la Culture (Direction des affaires culturelles de La Réunion), le Ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire, mission des services pénitentiaires de l’outre-mer et Direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse de La Réunion) et la Région Réunion sur la période 2024-2028. L’engagement financier régional s’élève à 15 000 euros.

• LPDF Corp - "Voyage musical en Afrique de l’ouest" - centre de détention du Port : 5 000 €

• Atelier Fabb - "Retour à Martre – Boutiks lontan" - Maison d’arrêt de Saint-Pierre : 3 500 €

• Romain MARCHAND - Réalisation d’un documentaire sur le Trophée Sport Peï - mineurs sous-main de justice à la DTPJJ : 2 000 €

• Territo’Arts - "Ateliers musique et restitution-concert avec l’artiste Kafmaron" - centre pénitentiaire de St- Denis : 4 500 €

ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

L'appellation "Ateliers et Chantiers d'Insertion" (ACI) a été créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ce dispositif est conventionné par l’État (représenté par la DEETS) et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif (association ou Entreprise d'Insertion en statut associatif) ou de droit public (un CCAS, un CIAS, une commune ou un établissement de coopération intercommunale...). Ces ACI permettent la remobilisation vers l'emploi, l’acquisition des savoirs-faire et savoirs-être, en vue de développer leur employabilité, à travers une formation – pré-qualifiante voire qualifiante – et un encadrement technique dans des

situations de travail concrètes ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel.

C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à huit associations et pour un montant total de 240 000 euros :

• association Jeunesse Loisirs - 30 000 € pour son ACI "Paille chouchou"

• association Aide et Protection de l’Enfance et de la Jeunesse - 30 000 € pour son ACI "Mont-Vert"

• association Lantant Kazkabar - 30 000 € pour pour son ACI "Projet Pilote d’Agroforesterie Pastorale,

Pédagogique et Patrimoniale"

• CCAS de Sainte-Marie - 30 000 € pour son ACI "Culture et Valorisation des Plantes Aromatiques et

Médicinales de la Réunion"

• association KAZ à ID - 30 000 € pour son ACI "Prototypage et confection de séries"

• association Cinékour - 30 000 € pour son ACI "Campus Kourmétraz"

• association Locale Économique de Développement et l’Insertion Sociale Agricole - 30 000 € pour son ACI

"Le Jardin de Dioré"

• association pour le Travail Organisé et Utile au Territoire 974 - 30 000 € pour son ACI "Maraîchage

Koud’Pouce"

MAISON DES FEMMES, DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

La commission permanente a voté une subvention de 139 654 euros au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, destinée à contribuer au financement des travaux, aménagements et équipements nécessaires à l’ouverture de l’antenne Sud de la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant (MFME), située à Saint-Pierre.

Cette intervention s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engagée à La Réunion à la suite de l’appel à projets lancé par l’Agence Régionale de Santé en juin 2023 pour le développement des Maisons des Femmes, de la Mère et de l’Enfant et vise à renforcer l’offre de prise en charge spécialisée, pluridisciplinaire et de proximité des femmes et des enfants victimes ou témoins de violences sur le territoire Sud.

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

- La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’Université de la Réunion en faveur de l’IUT pour le financement du programme d’excellence de double diplomation, au titre de l’année universitaire 2025/2026 et d’autre part, la demande d’avenant relatif à la convention de partenariat IUT – ARFIS OI/IRTS- Région Réunion afin de sécuriser la fin de parcours des étudiants de l’IUT (cohortes 2024-2027 et 2025-2028).

Il a été acté une participation financière globale de 98 342 euros.

- Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 10 456 732 euros à l’Université de La Réunion pour le financement de son projet de construction d’amphithéâtres sur le campus de Terre Sainte. L’opération a pour but d’accompagner l'augmentation continue des effectifs et de recentrer les enseignements en santé sur un site unique, en rapatriant les étudiants de première année jusqu'ici dispersés sur plusieurs sites pour favoriser la mutualisation pédagogique, le tutorat inter-promotions et le sentiment d'appartenance à la communauté universitaire tout en optimisant les espaces, les flux d’usagers et les coûts d'exploitation.

TRAVAUX DANS LES LYCÉES

La commission permanente a validé l’engagement de plusieurs autorisations de programmes :

• 400 000 € pour la phase II du projet de réhabilitation du lycée Roches Maigres de Saint-Louis

• 5 000 000 € pour des travaux de gros entretien et de rénovation relevant des obligations du propriétaire sur les lycées des secteurs Nord Est et Sud Ouest

• 1 600 0000 € pour les contrats d’assurance construction du lycée de métiers de la mer et du lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie et missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage associées

ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION EN MOBILITÉ

La commission permanente a approuvé le plan de financement des opérations FSE+ suivantes :

• Programme d’action accompagnement à la formation en mobilité - Europe et pays étrangers 2024-2027

• Programme d’action accompagnement à la formation en mobilité - Québec années scolaires 2024-2027

Ces projets de soutien à la mobilité visent à compenser les effets négatifs de l’éloignement insulaire en soutenant l’accès à la formation en dehors de La Réunion, en élevant le niveau de qualification et en améliorant l’employabilité des publics inactifs et chômeurs.

Pour mémoire, les Commissions Permanentes du 19 juin 2026 et du 10 juillet 2026 ont agréé l’engagement des crédits de la collectivité pour la mise en œuvre de ces programmes et autorisé la sollicitation du financement du Fonds social européen. Le montant total des subventions de ces opérations s’élève à 16 630 229 euros.

COOPÉRATION ÉDUCATIVE

La commission permanente a validé le projet de coopération éducative entre la Région Réunion et l’État d’Australie-Méridionale, mis en oeuvre dans le cadre d’un protocole d’entente conclu pour trois ans.

Ce partenariat vise à développer l’apprentissage du français et de l’anglais, les échanges éducatifs et culturels ainsi que l’ouverture internationale des élèves. Il repose notamment sur cinq jumelages entre des lycées réunionnais et des établissements sud-australiens et prévoit des échanges à distance, des mobilités d’élèves et d’enseignants ainsi que des projets pédagogiques communs.

Onze projets sont proposés autour des littératures, des arts, des patrimoines, des cultures, des économies et des offres de formation des deux territoires.

COOPÉRATION RÉGIONALE

- La commission permanente a validé le projet de déclaration d’intention de coopération décentralisée avec la municipalité de Tianjin et la mission d’une délégation régionale qui se rendra en Chine du 9 au 16 octobre 2026, dans le cadre d’une relance et d’un élargissement de ce partenariat datant de 2003.

- La commission permanente a voté une subvention de 9 000 euros à l’Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques - AMOPA section de La Réunion dans le cadre de l’organisation du concours "Plaisir d’écrire" et pour la venue des lauréats de Madagascar et des Comores, en vue d’une remise des prix à La Réunion et d’une rencontre avec leurs pairs réunionnais.

- La commission permanente a voté une subvention de 8 000 euros pour le second volet du projet de coopération "Zaza misoma rano" (les enfants qui jouent dans l'eau) sur l’aisance aquatique porté par le CREPS de La Réunion en collaboration avec l’association Tsiky dans la région de Boeny à Madagascar. Ce projet consiste en l’accueil d’une délégation malgache à La Réunion du 14 au 21 décembre 2026. et s’inscrit dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée avec la région Androy et de la région Boeny.

PROGRAMME INTERREG VI OCEAN INDIEN

La commission permanente a validé les demandes de subvention de la Région Réunion au titre de la fiche action 4-1 "renforcement des compétences, partages d’expériences et coordination entre les acteurs" du programme INTERREG VI OI pour la réalisation des projets suivants :

• Atelier Interreg VI océan Indien avec les points focaux - 5 716 €

• Programme d’actions Gouvernance 2024 – Interreg VI Océan Indien - 19 532 €

• Antennes de la Région Réunion aux Comores, Madagascar et Maurice : années 2025-2027 : 594 923 €

ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

La commission permanente a répondu favorablement aux demandes de subvention de sept sportifs de haut niveau afin de réaliser leur programme d’activités sportives 2026 :

• Ambre Beauvoir - Karaté Kyokushinkai : 1 500 €

• Johannick Futol - Hockey sur Gazon : 1 500 €

• Soan Carpaye – MMA : 1 500 €

• Nathan Bodzen - BMX : 1 500 €

• Hina Conradi - surf : 3 000 €

• Mickaël Mangaman Mouny - pelote basque : 3 000 €

• Cameron Boyer - BMX : 1 500 €

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INTÉGRATION DE LA COMPÉTENCE AGRICOLE

La commission permanente s’est vue présenter l'état d'avancement de la démarche de préfiguration visant à l’exercice par la Région Réunion de ses compétences dans le domaine agricole et de la fonction d'Autorité de Gestion (AG) des crédits européens destinés à l’agriculture et au développement rural (ex-FEADER) pour la période 2028-2034. Cette information s'appuie sur les conclusions du rapport de Phase 1 (État des lieux et diagnostic) rendu par notre groupement

d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).

Les élus de la commission permanente ont salué l’avancement du dossier et la structuration en cours afin de se doter des moyens et ressources pour exercer pleinement cette compétence. Ils émettent le souhait que le Département facilite la transition vers un retour au droit commun, acté et convenu depuis 2022.

Par ailleurs, la commission propose d’appréhender de façon particulière la gestion de l’eau destinée à l’agriculture. Il est demandé de porter un regard nouveau sur cette ressource et d’éviter notamment l’usage d'eau potable traitée, coûteuse et peu adaptée aux besoins agricoles. Il convient d'éviter les erreurs commises par le passé et de développer davantage de solutions alternatives (captages dédiés, réutilisation des eaux traitées issues des stations d’épuration,

récupération des eaux pluviales ...), tout en s’appuyant sur les études menées en matière de changement climatique (Climaax, ...) afin que l’anticipation et l’adaptation soient une priorité.

Les élus régionaux souhaitent également qu’une étude soit menée pour la récupération de l’eau déversée à la mer (près de 550 000 m3 d’eau chaque jour par la centrale hydraulique de Sainte- Rose).

STRATÉGIE RÉGIONALE AGRICOLE

La commission permanente a validé la démarche relative à l’élaboration de la Stratégie régionale agricole en perspective de la reprise de la compétence au 1er janvier 2028. D’ores et déjà le secteur agricole s’appuie sur le Plan Régional de Souveraineté Alimentaire établi nouvellement à horizon 2036, ainsi que sur un certain nombre de stratégies de filières et d’objectifs d’acteurs.

L’articulation de ces dynamiques avec les différentes compétences régionales, permettra d’obtenir une stratégie consolidée ainsi que sa déclinaison en matière notamment d’interventions structurées entre les fonds propres et les fonds européens post 27 en cours de préparation. En ce sens, il a été acté de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage avec un déroulement en 3 phases :

- Phase 1 : Étude d’impact et perspectives du secteur agricole local ;

- Phase 2 : États généraux de l’agriculture ;

- Phase 3 : Finalisation et déclinaison de la stratégie régionale agricole.

Des points spécifiques pourront par ailleurs faire l’objet d’analyse complémentaire. Pour une période de réalisation s’étalant jusqu’à fin 2027, le coût global de cette prestation est estimé à 235.000 euros.

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs entreprises :

• SAS Rhums & Punchs Isautier : 927 355 € pour un projet de construction d’un nouveau chai

• SAS Distillerie Isautier : 608 521 € pour un projet de modernisation et d’extension de son outil industriel de

production

• SAS MAD'F : 37 147 € pour l’acquisition de matériel de production

• SARL DEEER : 5 000 000 € pour la création d’une unité industrielle de traitement des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers et professionnels

• SARL Valorize : 451 287 € pour la création d'un centre de valorisation des déchets du BTP et de production de granulats à Sainte-Marie

DISPOSITIF TRANSITOIRE KAP NUMERIK 2026

La commission permanente a validé le cadre d’intervention du dispositif transitoire Kap Numérik 2026 et approuvé une enveloppe financière de 1 000 000 euros.

Dans l’attente de l’aboutissement des travaux engagés en vue d’une convergence des dispositifs Kap Numérik et Kap TPE, ce cadre transitoire vise à répondre aux besoins les plus urgents des très petites entreprises en matière de transformation numérique, notamment dans les domaines de la facturation électronique, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Il a été acté de lancer le dispositif à la fin de l’année 2026, sous la forme d’appels à projets.

DISPOSITIF KAP KONEK.T

Le dispositif "Kap Konèk.T" constitue l’un des outils structurants de la politique régionale d’inclusion numérique. Il répond à un enjeu majeur : garantir à chaque citoyen la capacité d’utiliser les outils numériques nécessaires à l’exercice de ses droits, à l’accès aux services essentiels et à l’autonomie dans les démarches du quotidien.

C’est à ce titre que la commission permanente a voté le financement de 21 structures de médiation labellisées, au titre de l’exercice 2026, ainsi que l’engagement financier d’un montant de 102 000 euros.

DISPOSITIF KAP TPE

Au titre de l’aide aux petits investissements pour les TPE et du dispositif "KAP TPE", la commission permanente a voté l’engagement d’une subvention d’un montant global de 167 507 euros en faveur de 25 entreprises.

Pour rappel, ce dispositif a été lance fin mars 2025. Au 31 décembre 2025, il a permis d’accompagner 101 entreprises à hauteur de 706 816, € (moyenne de 6 998 € / entreprise) pour 176 emplois salariés existants et 93 emplois nouveaux envisagés.

SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA FERMETURE DE LA RN2 ROUTE DES LAVES

La commission permanente a validé l’engagement d’une subvention d’un montant maximum de 18

182 euros pour le lot n° 4, en faveur de 3 entreprises, au titre du dispositif "Soutien exceptionnel aux entreprises des communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose impactées par la fermeture de la RN2 Route des laves".

Pour rappel, ce dispositif vient accompagner les entreprises ayant connu une baisse d’activité (pertes de CA > 20%) relative a cette fermeture de la route, pendant la période du 15 mars au 31 mai 2026. Trois premiers lots pour 17 entreprises (134 442 €) ont déjà été validés en CPERMA.

SOUTIEN AUX PROJETS D’INNOVATION D’ENTREPRISES ET DE FILIÈRES

La commission permanente a approuvé la prolongation des délais du programme France 2030 régionalisé ainsi que l’ouverture, à crédits constants, de l’axe "Projets de modernisation et d’adoption des technologies avancées pour la résilience, la compétitivité et la souveraineté des PME et ETI industrielles" sur le territoire de La Réunion, dans le cadre du "PIA régionalisé" France 2030.

Il a également été acté formaliser l’accord commun entre l’État, la Région et l’opérateur Bpifrance, dans le cadre d’un avenant à la convention régionale France 2030 ainsi que de valider le projet de cadre d’intervention de ce nouveau dispositif.

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

La commission permanente a validé le projet de convention entre la Région Réunion et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion.

Cette convention, sans contreparties financières, a pour objet de mettre en synergie les expertises, de favoriser la diffusion d’une information claire et fiable auprès des acteurs économiques, et de contribuer au développement durable et inclusif de La Réunion. Elle est proposée pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et s’articule autour de 3 axes majeurs :

• Collaborer, informer et accompagner les entreprises vers les dispositifs de soutien proposés par les deux institutions pour stimuler le développement économique du territoire ;

• Partager l’information économique et échanger sur les réformes pour construire un environnement législatif, réglementaire et fiscal favorable à l’activité économique et à l’emploi ;

• Communiquer conjointement sur les dispositifs et événements, afin de valoriser les actions et de permettre aux entreprises d’accéder plus facilement aux outils d’accompagnement existants.

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

La commission permanente a validé la contribution financière de la Région au budget 2026 du Syndicat Mixte de Pierrefonds, à hauteur de 245 832 euros soit 15,25 % du montant total du budget.

INDUSTRIES DE L’IMAGE

La commission permanente a voté une subvention de 60 000 euros à l'association Rézo pour l'organisation de la première édition du "Réunion Indian Ocean Games Week" (RIO) 2026, qui se déroulera du 26 au 28 novembre 2026 à Expobat à Saint-Paul.

Cet événement a vocation à devenir le rendez-vous de référence de l'océan Indien dédié aux industries du jeu vidéo, de l'e.sport, du numérique, de l'intelligence artificielle et des industries créatives. Il s'inscrit dans une démarche de structuration de la filière réunionnaise en favorisant les coopérations entre les acteurs économiques, les établissements de formation, les collectivités et les professionnels du secteur.

ENTREPRENEURIAT FÉMININ

La commission permanente a validé le projet d’organisation de la deuxième édition du challenge régional des entrepreneuses réunionnaises par la Région et Initiative Réunion en 2026. Ce concours aura pour objectifs de :

• Encourager la création et le développement d’entreprises dirigées par des femmes ;

• Donner de la visibilité aux initiatives entrepreneuriales féminines sur le territoire réunionnais ;

• Sensibiliser aux défis de l’égalité de genre dans l’entrepreneuriat.

Il a été acté de consacrer une enveloppe de 20 000 euros à la remise des prix par la Région aux lauréates du challenge. Cette édition 2026 aura lieu en marge de la Conférence Internationale des Femmes de l’Océan Indien (CIFOI), avec la soirée de remise des prix programmée le 3 décembre.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL

Dans le cadre du projet de Nouvelle Route du Littoral (NRL), un programme de mesures de compensation a été défini en lien avec les impacts résiduels potentiels identifiés sur la faune et la flore présents au sein de la zone d’influence du projet. Parmi ces mesures, la mesure codifiée MCT06 concerne spécifiquement la préservation de l’avifaune sensible (oiseaux marins) impactée par l’opération en phases travaux et exploitation par une participation à l’effort de soin apporté par la Société d’Études Ornithologiques de la Réunion (SEOR). Cette mesure prévoit un accompagnement financier total de 360 000 euros répartis sur 20 années.

Depuis 2015, 265 113 euros ont été versés pour la prise en charge des dépenses directement liées à la récupération des oiseaux marins, aux soins vétérinaires, à leur hébergement temporaire, à leur alimentation, ainsi qu'aux opérations de réhabilitation et de remise en liberté. Cela a permis de relâcher 65 oiseaux sur les 82 oiseaux marins échoués dans le périmètre du chantier de la NRL, soit un taux de survie de 76%.

La commission permanente a approuvé la convention de soutien financier portant sur la période 2027-2029 pour un montant de 26 700 euros.

PROJET RÉUNION EXPRESS

La commission permanente a approuvé le projet de subvention Fonds Outre-Mer (FOM) visant au financement des prestations d’analyses financières et fiscales du projet de train express régional.

Cette convention permettra à la Région Réunion de percevoir une subvention d’un montant maximal de 140 000 euros accordée par l’Agence Française de Développement (AFD).

ÉCOCONSTRUCTION

La commission permanente a voté une subvention de 11 000 euros à l’association "Echobat" pour l’organisation du 1er Salon de l’écoconstruction 2026, qui a pour objectifs :

• de promouvoir les pratiques d’écoconstruction, de réemploi et d’insertion dans le secteur du bâtiment tout en valorisant les ressources locales et les innovations techniques adaptées au climat tropical

• de renforcer et de structurer la dynamique territoriale autour de la construction durable et inclusive à La Réunion

AUDITS ÉNERGÉTIQUES EFFIKAZ’

La commission permanente a approuvé une demande de la Région Réunion qui sollicitait une subvention de 431 512 € au titre du FEDER pour financer la réalisation d’audits énergétiques EFFIKAZ’ dans le cadre de la politique régionale d’accompagnement de la population à la rénovation énergétique des logements à La Réunion.

L'audit EFFIKAZ' doit permettre de conseiller, au mieux, les ménages sur les pistes de réduction de consommation énergétique, ainsi que sur les travaux d'amélioration thermique à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif d'un logement confortable et économe en énergie. Il vise à renseigner les ménages sur les actions à mener pour réaliser une rénovation énergétique performante de leur logement.

RÉSEAU ENERG'ILES

La commission permanente a validé la participation de la Région Réunion au réseau Energ’îles auparavant dénommé réseau Pure Avenir dont les membres fondateurs sont la Région Guadeloupe, la Région Réunion, la Collectivité de Corse et la Collectivité Territoriale de Martinique.

Un budget de 15 000 euros a été acté pour contribuer à son fonctionnement (hors déplacement), correspondant à l’enveloppe annuelle maximale prévisionnelle envisagée. Cette subvention sera versée à l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse (AUE) en tant de chef de file sur la période 2026 - 2028.

Ce réseau a pour objectif en matière d’énergie :

• La concertation entre Collectivités sur les sujets d’intérêt commun

• Le développement de projets inter-régionaux

• La promotion des intérêts communs aux Zones Non Interconnectées (ZNI) auprès des instances nationales voire internationales

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission permanente a voté un soutien financier de 24 060 euros aux quatre projets retenus

dans le cadre de l’Appel à Projets (AAP) 2026 dédié à l’Éducation au Développement Durable (EDD) à La Réunion.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la convention partenariale signée le 15 septembre 2022 entre la Région, la Préfecture, le Rectorat et le Département, qui vise à favoriser et à accompagner les démarches d’Éducation au Développement Durable sur le territoire.

Pour cette édition 2026, intitulée "Climat : Nos Actions pour notre Île", l’AAP a pour ambition de soutenir des initiatives concrètes permettant de sensibiliser les publics, notamment les jeunes, aux enjeux du changement climatique et de favoriser l’émergence de pratiques contribuant à la résilience du territoire réunionnais.