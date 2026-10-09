Région Réunion : donnez votre avis sur la stratégie régionale pour la biodiversité

La Région Réunion révise sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité à l’horizon 2035 et invite les Réunionnaises et les Réunionnais à donner leur avis du 4 au 18 octobre 2026. (Photos d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) est le document-cadre qui définit et applique collectivement les solutions communes pour répondre aux enjeux régionaux de biodiversité (et aux pressions qui s’exercent sur celle-ci).

Un de ses objectifs est l’intégration des enjeux de biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques et des secteurs d’activité. Une première stratégie a concerné la période 2013-2020, avec la mise en œuvre d’un ensemble d’actions en faveur de la biodiversité réunionnaise.

- Une nouvelle SRB est en cours d’élaboration -

La Réunion possède un patrimoine naturel exceptionnel, riche d’une faune, d’une flore et de paysages uniques. Mais cette biodiversité est aujourd’hui confrontée à de nombreuses pressions :

Espèces envahissantes

Dégradation des habitats

Aménagement du territoire…

Pour répondre à ces enjeux, la Région Réunion révise la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) à l’horizon 2035.

Cette nouvelle stratégie a vocation à constituer un cadre commun, concret et fédérateur pour mieux préserver et restaurer la biodiversité réunionnaise.

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