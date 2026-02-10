Région Réunion : appel au soutien à l'innovation des entreprises réunionnaises

La Région Réunion poursuit le déploiement des outils de financements mis en place depuis 2024 à destination des entreprises innovantes. Elle souhaite les accompagner dans le développement de solutions innovantes répondant aux défis du territoire, conformément à la stratégie de développement économique, d’internationalisation et d’innovation, "La Nouvelle Economie". Nous partageons la publication de la Région Réunion (Photo : RB/www.imazpress.com)

La Région Réunion soutient ainsi les projets d’innovation des entreprises réunionnaises et relance en 2026 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Innovation », comprenant deux dispositifs

Dispositif "Aide au financement de la preuve de concept"

Dans sa volonté de renforcer l’offre territoriale visant à consolider la chaîne de financement des entreprises innovantes du territoire, la Région souhaite aider les entreprises dans les phases amont de leurs projets d’innovations. Or, pour une entreprise, la preuve de concept constitue une étape clé indispensable pour valider le lancement d’un projet d’innovation.

Ainsi, ce dispositif vise à cofinancer les dépenses nécessaires à l’aboutissement d’une preuve de concept (POC) sur la base de démarches itératives (par exemples : mode « essai/erreur », tests auprès des usagers, …) afin de diminuer les risques des entreprises qui se lancent dans un projet d’innovation.

Dispositif "Aide aux fonds propres des jeunes entreprises innovantes"

Le dispositif « Aide aux fonds propres des jeunes entreprises innovantes » vise à accompagner les jeunes entreprises innovantes au moment de leur recherche de fonds propres pour se développer et pour lever des fonds auprès des investisseurs ou des banques, après l’étape de la preuve de concept (POC), destinée à valider la mise en œuvre d’un projet d’innovation.

Cette aide régionale a vocation à répondre aux difficultés des jeunes entreprises innovantes à lever des fonds qui ne soient pas à hauteur du capital-amorçage et à bénéficier de fonds propres complémentaires, sous forme de subvention, en raison du risque important encouru dans le lancement de leur projet d’innovation.

Pour 2026, l’AMI est ouvert pour des dépôts des dossiers au fil de l’eau, avec deux relèves dans l’année (la date de dépôt du dossier complet validé faisant foi) :

Le 6 avril 2026 à 12h

Le 9 juillet 2026 à 12h

Ces dates de relèves impliquent le calendrier décisionnel prévisionnel suivant :

Tout dossier éligible déposé avant le 6 avril 2026 à 12h sera soumis à une commission délibérante régionale au cours du 1er semestre 2026 ;

Tout dossier éligible déposé entre le 6 avril et le 9 juillet à 12h sera soumis à une commission délibérante régionale au cours du second semestre 2026 ;

Tout dossier déposé après le 9 juillet 2026 sera déclaré irrecevable.

En cas d’épuisement des moyens financiers affectés à cet AMI, celui-ci peut être arrêté de manière anticipée.