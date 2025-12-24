Région Réunion : inauguration de l'ouvrage d'art de la Ravine Jean-Petit à Saint-Joseph

Le conseiller régional, Axel Vienne, a inauguré le nouveau pont de la ravine Jean-Petit, ce lundi 22 décembre 2025, aux côtés du maire de Saint-Joseph ainsi que du 1er vice-président de la Région, Patrick Lebreton. Un ouvrage qui répond à divers enjeux comme le renforcement de la résilience face au risque d'érosion. Nous partageons une publication de la Région. (Photo : Région)

Cet ouvrage a été pensé pour répondre à plusieurs enjeux :

- Renforcer la résilience face à l’intensification des crues liées au changement climatique

- Sécuriser l’accès au site sportif de la rue du Centre nautique, souvent coupé lors des fortes pluies

- Assurer la continuité de la circulation et améliorer la robustesse du réseau routier de Saint-Joseph

La Région a financé ce projet à hauteur de plus de 2.340.000 euros, soit 85% du montant total du projet, via les fonds FEDER dont elle est autorité de gestion.

Axel Vienne, conseiller régional : "Pendant de nombreuses années, l’ancien radier était régulièrement submergé, ce qui exposait les riverains et les usagers à des risques importants. Pour la Présidente de Région que je représente aujourd’hui, ces ouvrages sont essentiels pour construire des communes plus sûres, plus accessibles et tournées vers l’avenir."