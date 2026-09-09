Région Réunion : installation du premier Comité d’orientation stratégique, scientifique et technique

Ce mardi 8 septembre 2026, le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a présidé l’installation du premier Comité d’orientation stratégique, scientifique et technique (Cosst) du Groupe régional d’experts sur le climat (Grec) Réunion. Cette étape marque l’entrée en fonctionnement effectif de la gouvernance du Grec qui avait été lancée en janvier dernier. "Le Grec-Réunion doit nous permettre de mieux faire le lien entre la connaissance scientifique et l’action publique. Face aux effets du changement climatique, notre objectif est de disposer de connaissances solides pour anticiper les risques, éclairer nos décisions et construire collectivement l’adaptation de notre territoire", a déclaré le conseiller régional. (Photos : Région Réunion)

Réunissant scientifiques, collectivités, État et financeurs, le Cosst définit la stratégie et le programme d’actions du Grec-Réunion. À l’occasion de cette première réunion, Fabrice Fontaine, représentant de l’Osu-R, a été élu vice-président du Grec-Réunion. Les échanges ont porté sur le programme d’actions, les futurs groupes de travail thématiques et la constitution de l’Assemblée consultative pour le climat et l’adaptation territoriale (Accat).

Cette installation s’inscrit dans la continuité des travaux déjà engagés, notamment avec la restitution du projet Risc-Ra / Climaax, qui a permis de mieux documenter la vulnérabilité de La Réunion face aux risques hydro-climatiques et d’alimenter la réflexion sur l’adaptation du territoire. Porté par la Région et ses partenaires, le Grec-Réunion mobilise l’expertise scientifique pour mieux comprendre les risques climatiques et accompagner les politiques d’adaptation du territoire.