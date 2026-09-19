Région Réunion : les choix des Réunionnais au cœur du SAR 2050

Pour la première fois à La Réunion, dans une procédure de révision du schéma d’aménagement régional (SAR), outil majeur de planification de l’aménagement du territoire, des propositions émanant de citoyens sont intégrées au document. Samedi 19 septembre 2026, à l’Hôtel de Région, les 72 membres de la Convention citoyenne du SAR (CCSAR) se sont réunis en assemblée plénière de suivi de leurs travaux de révision du SAR. Un nouveau rendez-vous destiné à mesurer comment ces propositions citoyennes ont contribué à faire émerger un scénario d’aménagement et de développement équilibré, adapté aux défis, notamment ceux liés aux évolutions du climat, que doit relever le territoire à l’horizon 2050. (Photos : Région Réunion)

A l’issue de la restitution, le bilan de la phase de concertation citoyenne est sans appel : 39 propositions de la CCSAR sur 41 formulées figurent au cœur du SAR 2050. Chacune, selon la thématique abordée, contribuera à la réalisation d’un projet de territoire partagé.

- Révision engagée depuis 2021 -

Adaptation au changement climatique, développement des transports en commun, gestion de la ressource en eau, qualité de l'air, transition énergétique, pression

démographique et réduction de l’artificialisation des sols... La révision du SAR

répond à des enjeux majeurs et structurants pour l'avenir de La Réunion. Engagée

par la Région en 2021, elle a mobilisé - au sein de la Commission d'Élaboration du SAR (CESAR) ou lors d’ateliers thématiques associant experts et acteurs du territoire - bureaux d'études, collectivités, acteurs économiques, agricoles et environnementaux, avant d'associer directement les citoyens à partir de 2024. Face à l'urgence liée aux conséquences du dérèglement climatique, cette collaboration citoyenne a favorisé l’émergence d’un objectif commun : élaborer un scénario d'équilibre entre développement harmonieux du territoire, protection des ressources, adaptation aux risques accrus, préservation de nos terres agricoles et valorisation du mode d’habiter créole réunionnais.

- Concertation citoyenne inédite -

2024 aura marqué un tournant dans les travaux de révision du SAR. Cette année-là, la Convention citoyenne du SAR est constituée autour de citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité de l'île. Réunis en plénières et en commissions géographiques (Nord, Sud, Est, Ouest), les membres ont bénéficié de formations par des experts - urbanistes, architectes, énergéticiens, climatologues - avant de travailler sur les atouts et les besoins de chaque bassin de vie et les conditions d'un aménagement durable. Leurs travaux, conduits entre mai et septembre 2024, ont abouti à l'adoption de propositions citoyennes, remises à la présidente de Région, Huguette Bello, le 14 septembre 2024. Une première plénière de suivi, le 11 octobre 2025, leur a permis de découvrir la méthode d'analyse des contributions, les éléments de diagnostic du SAR et les enjeux du territoire. Toutes ont fait l’objet d’une collecte et d’un classement, avant d’être croisées avec les études techniques, puis présentées à la Région.

- Dialogue constructif -

L'assemblée plénière du 19 septembre marque une nouvelle étape dans la collaboration entre les citoyens et la Région. Elle permet à chacun de mesurer l’impact de leurs propositions dans le projet de SAR. Les deux propositions non retenues sur les 41 formulées en l'état font l'objet d'échanges avec les citoyens concernés, afin d'en expliciter les raisons – contraintes d’ordre juridique, économique et environnemental, compétences hors du champ du SAR, ou nécessité d'un examen dans un autre cadre. Cette transparence sur les arbitrages constitue, pour la Région, une condition essentielle de la confiance placée dans cet exercice de démocratie participative.

- Propositions phares intégrées -

Sans nécessairement décliner les 39 propositions retenues, toutes répondent aux défis qui ont été identifiés et que doit relever le SAR. Par exemple, en matière d’aménagement équilibré du territoire, la redynamisation de l'Est et des Hauts est une priorité du SAR d’inspiration citoyenne. Elle contribue au scénario d’équilibre au même titre que la priorité donnée à l’architecture bioclimatique inspirée des codes créoles, ainsi qu’à la réhabilitation des friches et des logements vacants avant toute nouvelle urbanisation. Il en va de même pour la gestion durable des eaux pluviales, la diversification des productions agricoles, la végétalisation des espaces urbains assimilés à des îlots de chaleur ou encore la priorité donnée au développement d’un transport ferré décarboné et des mobilités douces…

- Vers un projet de territoire partagé -

Le projet de SAR fondé sur le scénario d’équilibre sera présenté le 30 septembre 2026 à la Commission d’Elaboration du SAR réunissant les partenaires institutionnels. Cette étape sera suivie, un mois plus tard, par l’arrêt du SAR, moment décisif de la procédure de révision, lors d’un vote en assemblée plénière du Conseil régional, avant d'être transmis, pour avis, aux personnes publiques associées. Dans le même temps, l’autorité environnementale rendra son avis. S'ouvrira alors la phase d’enquête publique au second semestre 2027. Le document final sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil régional avant son approbation définitive par le préfet. Conformément à l'engagement de la Présidente de Région, les membres de la Convention seront tenus informés de ces prochaines étapes.

- La CCSAR en chiffres -

1. 72 citoyens membres de la Convention (60 titulaires, 12 suppléants), tirés au sort 2. 41 propositions adoptées le 29 juin 2024, réparties en 6 thématiques 3. 39 propositions intégrées au nouveau SAR, soit plus de 95 % 4. Révision du SAR engagée par la Région en 2021 ; Convention Citoyenne créée en 2024

5. Arrêt du SAR prévu en assemblée plénière fin octobre 2026, avant enquête publique en 2027

"La Convention citoyenne restera un événement marquant dans l’élaboration du SAR 2050. Les membres de la Convention ont fait la démonstration que ce schéma n’est pas seulement un document administratif et technique. C’est aussi un document nourri par la réalité vécue et rêvée de notre territoire. Nous nous battrons pour que ces choix soient partagés et non remis en cause pour des considérations politiciennes…", affirme Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.

Clarisse Huet : "Nous espérons que tous ces progrès deviendront réalité pour préserver notre île et permettre un véritable bien-être pour nos enfants et nos petits enfants… "

Pascal Laporte : "Beaucoup ont pensé qu’il ne sortirait pas grand-chose de la Convention citoyenne après avoir été déçus par les consultations lors des enquêtes publiques. Cette fois-ci, c’est différent : 39 de nos propositions sur 41 intégrées au SAR, c’est une belle prouesse…", affirme des citoyens de la Convention citoyenne.

Cindy Barbe : "L’expérience a été très enrichissante. C’est la première fois que l’on prend en compte notre avis pour décider avec nous de notre avenir…".