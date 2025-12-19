Région Réunion : remise des trophées "Gardyen La Mémwar"

Dans cette période des commémorations de l'abolition de l'esclavage, la Région Réunion a décidé de mettre en avant les acteurs qui font vivre la mémoire de l'île. Les trophées des "Gardyen La Mémwar" ont été remis ce 18 décembre 2025 à la villa de la Région par Huguette Bello. Le but est d'honorer ceux et celles qui œuvrent à la préservation et à la transmission de l'histoire et des traditions. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)



Cette séquence rend hommage à des femmes et des hommes engagés, passeurs de savoirs et de traditions, dont les actions participent à la transmission de notre histoire et de notre culture. Les Gardiyen la Méwmar valorisent nos racines, entretiennent la mémoire collective et contribuent à renforcer une identité vivante, fidèle à nos valeurs.

Les récipiendaires 2025 :

• Reine-Claude GONTHIER – Tisaneuse, dépositaire d’un savoir ancestral autour des plantes médicinales

• Christian BARAT – Anthropologue, chercheur et figure majeure de la réflexion sur l’identité réunionnaise

• Daniel THIAW-WING-KAI – Président de la Fédération Chinoise, acteur de la mémoire des boutik sinoi

• Patrice TREUTHARDT – Poète, fondateur du Kabar Poèm, engagé pour la transmission de la parole réunionnaise

• Thomas NALEM – Enseignant passionné par la langue et la culture réunionnaises

• Madame GOVINDIN, dite « Madame Coco »

• Eva ANNIBAL – Gérante de la Ferme Auberge à Bras-Panon

• Jeanne PHILIPPE – Artiste et modiste, figure emblématique de la culture populaire réunionnaise

En célébrant ces personnalités, la Région réaffirme l’importance de reconnaître et de préserver une culture vivante, façonnée par les luttes, la résilience et la diversité du peuple réunionnais.

Le 20 décembre n’est pas seulement une date : c’est une pointe de lumière, une brisure dans la nuit, le moment où notre histoire s’est ouverte pour laisser entrer la liberté.Vous, nos Gardiens de la mémoire, vous qui gardez le lien, vous qui soufflez sur les braises pour que la flamme ne s’éteigne jamais. La mémoire n’est pas un musée : c’est une force qui nous anime, qui nous rassemble et qui nous élève", a déclaré Huguette Bello.