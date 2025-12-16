Région Réunion : signature du contrat d'objectif, de moyens et de performance

Ce lundi 15 décembre 2025, un Contrat d'Objectif, de Moyens et de Performance (COMP) a été signé par la présidente de Région, Hugette Bello, et Antoine Petit, président-directeur général du Centre National de Recherche Scientifique. Cet engagement renforce la coopération admise par l'accord-cadre datant de 2024 entre la Région et le CNRS. Leur objectif : faire de l'île une terre d'excellence scientifique, en faveur du territoire et des habitants. Cet accord s'appuie sur trois grandes priorités: renforcer les observatoires géophysiques et atmosphériques, soutenir la recherche sur les maladies infectieuses émergentes, et élaborer la structuration d'un réseau de chercheurs autour des mutations sociales. Nous publions une publication de la Région Réunion. (Photo: Région Réunion)