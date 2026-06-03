La ville de Saint-Denis vous partage son programme culturel du mois de juin

En juin 2026, la ville de Saint-Denis invite à découvrir et partager la culture, à travers une programmation accessible à tous. "Entre création contemporaine, musique, mémoire, transmission et imaginaire, les événements proposés tout au long du mois dessinent une ville en mouvement, où la culture se vit au plus près des habitants, dans les quartiers comme dans les équipements culturels", souligne la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les temps forts du mois :

Lékol pop

- Barre F - Château Morange

- Tous les mercredis | 16h - 18h

Université populaire portée par la Ville, Lékol Pop propose des enseignements en accès libre et gratuit autour de la culture réunionnaise. Deux rendez-vous rythmeront les après-midis :

- 16h – 17h : « Provèrb, kozman èk rasine nout lang kréol », avec Eric Naminzo

- 17h – 18h : « Savoir décrypter l’architecture d’un temple tamoul », avec l’association Lakshmi Ganapati, autour de l’étude des symboles et des techniques décoratives traditionnelles

Jedi du jazz

- Sur les berges du Bas de la Rivière

- Le 4 juin | 19h - 21h

Pour l’occasion, le duo Alpha# et Sulette investira les berges du Bas de la Rivière pour une soirée placée sous le signe du jazz et des musiques actuelles.

Rando culture

- Mairie annexe de Sainte-Clotilde

- Le 6 juin | 14h

Sur le thème « Les Lory, Furcy et Froberville : un parcours se fera dans le Saint-Denis des plantations », cette randonée urbaine invite à découvrir l’histoire de Sainte-Clotilde, ancien territoire de plantations situé entre la ravine du Chaudron et la rivière du Butor. Le départ aura lieu à la Mairie annexe de Sainte- Clotilde. L’occasion également de connecter les trajectoires historiques de plusieurs personnages : Lory, Furcy Madeleine et Huet de Froberville.

Inscription par texto au 06 92 39 93 85.

Portes ouvertes des ateliers d'artistes

- Barre F de Château Morange

- Le 6 juin | 14h - 18h

La Barre F ouvre ses portes au public et propose une immersion au cœur des pratiques artistiques sous toutes les formes. Les visiteurs pourront notamment échanger avec plusieurs artistes et collectifs, dont Dalon la Pintir, Stéphanie Lebon, Hasawa et Geneviève Alaguiry, pour découvrir leurs univers créatifs respectifs.

Au programme également :

- Des projections

- Un atelier culinaire

- Un atelier « koif »

Rando culture

- Mausolée de la Redoute

- Le 20 juin | à 14 h

Au départ du site du Mausolée de la Redoute, la randonnée urbaine « Saint-Denis au XIXᵉ siècle » propose de découvrir plusieurs constructions marquantes du XIXe siècle du territoire dionysien, tels que les deux mausolées, l’église de la Délivrance, la fontaine Tortue, l’escalier Ti’Katsou, l’hôtel de ville et la cathédrale. La visite mettra particulièrement en lumière l’importance du patrimoine de l’eau dans la ville au XIXᵉ siècle.

Inscription par texto au 06 92 39 93 85.

Marmit zistoir

- Ecole élémentaire de Domenjod

- Le 26 juin | à partir de 18h

Temps fort de la tradition orale dionysienne, Marmit zistoir rassemble ainsi petits et grands autour de contes, légendes et histoires racontées à l’oral, souvent en créole. Dans une ambiance conviviale, conteurs et conteuses partageront récits et imaginaires, perpétuant un patrimoine vivant transmis de génération en génération.

Un dimanche (pas si) classique

- Jardin de la liberté au Barachois

- Le 28 juin | à 18 h

Porté par Kuda box, ce rendez-vous musical promet une approche conviviale de la musique classique. L’objectif ? Rendre celle-ci plus accessible en proposant des concerts en plein air, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous. Le 28 juin, Un Dimanche (pas si) classique mettra à l’honneur des artistes locaux et de l’océan Indien, dans un cadre propice à la découverte et au partage.